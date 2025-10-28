Interpol activa alerta roja para ubicar a 16 pandilleros del Barrio 18 fugados de la cárcel Fraijanes 2

Las primeras pesquisas sobre la fuga de 20 pandilleros de la cárcel Fraijanes 2 apuntan a que actores políticos habrían colaborado con el escape. Las evasiones ocurrieron después del traslado de cinco cabecillas a Renovación 1; entre ellos, Aldo Duppie Ochoa Mejía, alias el Lobo, con el supuesto propósito de reorganizar el Barrio 18, según investigadores.



El Ministerio Público (MP) presume que la fuga ocurrió entre el 8 y el 11 de octubre, aunque el exdirector del Sistema Penitenciario, Ludin Astolfo Godínez, comentó que pudo haber comenzado desde agosto y que los reos no escaparon al mismo tiempo, sino que de uno en uno o en parejas, supuestamente durante las visitas o alguna requisa.

El Sistema Penitenciario (SP) se percató de la fuga el 11 de octubre, y 17 días después la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) activó las alertas.

De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC), entre los prófugos hay seis cabecillas de la Rueda del Barrio 18, una especie de consejo que toma decisiones por las 33 clicas que operan en el país. También hay ocho subcabecillas de clicas y dos sicarios u operadores de las pandillas.

Alertas rojas de Interpol activas

Integrantes de la Rueda del Barrio 18 fugados:

Ever Jonathan Sinay Dionicio, alias Cartoon, de la clica Los Crazy Gangsters.

Edwin René Ramírez Iboy, alias Chucho o Crosty, de la clica Master Dance Rap.

Fernando Muñoz Sinar, alias Happy, de la clica Solo para Locos.

Gerson Alexander Osorio Herrera, alias Ketchup, de la clica Wacos Locotes Sureños.

Carlos Estuardo Boch Ruiz, alias Little Men, de la clica Solo para Locos.

Edwin Roberto González Ortega, alias Psyco, de la clica Hollywood Gangsters.

Cabecillas de clicas del Barrio 18 fugados:

Rudy Augusto Ortiz Morales, alias Smoking, de la clica Imperial Gangsters.

Wilfredo Alfredo Monzón Paniagua, alias Snyper, de la clica Solo Raperos.

Kevin Amilear Ramos Aguilar y/o José Ángel Aroldo Ramos Aguilar, alias Travieso, de la clica Los Crazy Gangsters.

Julio Cristóbal Gómez Lic, alias Rabit, de la clica Crazy Rich.

Carlos Agustín Reyes Popol, alias Yoker, de la clica Solo Raperos.

Esvin Estuardo Herrera Ardiano, alias Liro Spyder, de la clica Hollywood Gangsters.

Carlos Augusto Aguilar Escobar, cabecilla de la clica Master Dance Rap.

Milton Noel Najarro García, cabecilla de la clica Solo para Locos.

Sicarios y operadores fugados: