Detienen a más de 20 guardias penitenciarios; MP los implica en fuga

Los detenidos fueron trasladados a la torre de tribunales en donde tendrán que hacerles saber el motivo de su detención.

El MP todavía no ha detallado el presunto rol de cada uno de los agentes detenidos. Fotografía: MP.

Las investigaciones por la fuga de 20 pandilleros de la Mara 18, continúan. Este sábado las autoridades reportaron la detención de un grupo de guardias del Sistema Penitenciario (SP) por presuntamente, colaborar en los escapes.

Desde la mañana de este sábado 25 de octubre, la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público (MP) informó una seria de diligencias, todas ellas encaminadas por la fuga del grupo de pandilleros.

La requisa reportada en el centro carcelario Fraijanes 2 dejó la captura de 23 agentes del SP, señalados por los delitos de incumplimiento de deberes y cooperación para la evasión.

Las autoridades no han informado cuál pudo ser el rol o tarea principal de los 23 detenidos, debido a que actualmente el caso Corrupción en el Sistema Penitenciario se encuentra bajo reserva, lo que impide a las autoridades detallar con libertad por menores de la investigación.

Algunos de los agentes detenidos ya fueron movilizados a la torre de tribunales, en la zona 1 de la ciudad de Guatemala. En donde se espera que el juzgado de turno les haga saber el motivo de su detención.

La identidad de los agentes detenidos tampoco se han hecho públicas y se desconoce si el juzgado de turno estaría programando las audiencias de primera declaración, ya que el caso se encuentra asignado al juzgado tercero penal que tan solo opera de lunes a viernes.

El caso Corrupción en el Sistema Penitenciario se da por denuncias que recibió el MP por la fuga de 20 pandilleros de la Mara 18, grupo criminal que recientemente fue catalogado como terrorista por medio del decreto 11-2025, emitido por el pleno del Congreso.

Corrupción en el Sistema Penitenciario Fuga de cárcel Fuga de pandilleros Mara 18 Sistema Penitenciario 
