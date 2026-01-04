Reo fugado de Fraijanes 2 y cabecilla del Barrio 18, es localizado muerto en Villa Canales

Las fuerzas de seguridad localizaron el cuerpo sin vida del prófugo Edwin Roberto González Ortega, alias “Psyco”, cabecilla de un subgrupo del Barrio 18 y uno de los 20 pandilleros considerados de alta peligrosidad que se fugaron de la cárcel Fraijanes 2, a inicios de octubre de 2025.

El Ministerio de Gobernación (Mingob) confirmó que la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda), en coordinación con agentes de la Comisaría 15, localizaron el cuerpo sin vida del pandillero.

El hallazgo tuvo lugar en el interior de un inmueble del parcelamiento San Rafael, El Jocotillo, municipio de Villa Canales.

De acuerdo con un informe policial, el hombre presentaba múltiples heridas provocadas por arma de fuego en la cabeza.

En la escena fueron localizados siete casquillos y un proyectil, por lo que se maneja la hipótesis de un ataque directo.

De acuerdo con un informe policial, vecinos alertaron sobre disparos durante la madrugada en el interior de un inmueble. Al ingresar al lugar, con autorización de la propietaria, las autoridades encontraron el cuerpo con múltiples heridas de arma de fuego.

Afiche con la recompensa ofrecida por información para capturar a Edwin Roberto González Ortega, alias “Psyco”, jefe de la clica Hollywood Gánster, localizado sin vida la madrugada de este domingo 4 de enero. (Foto Prensa Libre: Mingob)

La principal línea de investigación apunta a un ataque relacionado con estructuras pandilleras, aunque el móvil del crimen continúa bajo investigación.

Las autoridades presumen que los responsables huyeron en una camioneta gris.

Localizan muerto al terrorista pandillero alias "Psyco" de la clica Hollywood Gánster, del barrio 18, prófugo de la cárcel Fraijanes II.



En el parcelamiento San Rafael, aldea El Jocotillo, Villa Canales, investigadores de la #DIPANDA en coordinación con policías de la comisaría — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) January 4, 2026

Recapturas pendientes

Han transcurrido 84 días desde que el Sistema Penitenciario (SP) confirmó la fuga de 20 reos del Barrio 18, catalogados por Estados Unidos como terroristas.

Tras la evasión, salieron a la luz graves fallas de seguridad y posibles complicidades internas dentro del sistema carcelario.

Fiscalizaciones realizadas por diputados del Congreso revelaron que, hasta el 16 de octubre, el SP no contaba con cámaras de videovigilancia en 20 de los 23 centros carcelarios del país.

Según documentos oficiales, esta situación obedecía a tres causas: la finalización en agosto de 2023 de un convenio con la Asociación de Telecomunicaciones Seguras (Astel), fallas técnicas y deficiencias en el cableado, de acuerdo con la Subdirección de Operaciones del SP.

Desde el 12 de octubre, fecha en que se oficializó la evasión, el Ministerio Público (MP) y la PNC han ejecutado más de 100 allanamientos a nivel nacional; sin embargo, solo seis reclusos han sido recapturados.

Las autoridades mantienen vigente una recompensa de Q150 mil por información que permita ubicar y capturar a los 14 cabecillas que aún permanecen prófugos.

