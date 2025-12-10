Capturan a la pareja sentimental de alias “Snyper”, uno de los pandilleros fugados de la cárcel Fraijanes 2

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este miércoles 10 de diciembre que la pareja sentimental del prófugo Wilfredo Alfredo Monzón Paniagua, alias “Snyper” y/o “Wilo”, fue detenida por investigadores de la División de Información Policial.

Se trata de Damaris “N”, de 34 años, cuya detención se registró en la 19 calle y 7a avenida, zona 6 de la capital, afirmó la PNC.

La orden de captura fue emitida por un juzgado de Guatemala el pasado 4 de noviembre, por el delito de extorsión, añadió el informe policial.

“Sus vínculos con cabecillas de la terrorista Mara 18 quedaron al descubierto con el análisis de sus visitas a la cárcel, pero el delito de extorsión la pone tras las rejas”, aseguró la PNC, que agregó que la detenida laboraba como enfermera.

“En la carpeta criminal de la PNC, ella figura como pareja sentimental de uno de los 20 prófugos, ya que habitualmente visitaba a ‘Snyper’ en el centro de reclusión del que se evadió en octubre pasado”, indicó el informe policial.

La PNC señaló que esta detención se realizó en seguimiento de la investigación para capturar a los prófugos de la cárcel Fraijanes 2 y por casos de extorsión.

