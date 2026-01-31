Alias “Bufón”: los tres cargos que se le imputan a Carlos Reyes Popol, cabecilla del Barrio 18 que se fugó de Fraijanes 2

Carlos Agustín Reyes Popol, alias Bufón o Joker, uno de los reos fugados de la cárcel Fraijanes 2 en octubre del 2025, fue capturado el 30 de enero en San Pedro Ayampuc. Esta mañana, 31 de enero, en Torre de Tribunales, se le hizo saber el motivo de su detención y fue notificado de tres procesos penales en su contra.

Deberá permanecer en las carceletas de ese edificio. El primer proceso que enfrentará es por el delito de evasión, ya que se fugó junto a otros 19 cabecillas del Barrio 18.

El Ministerio Público informó que a Reyes Popol le imputarán el delito de trata de personas en su modalidad de reclutamiento, debido a que al momento de su captura estaba acompañado por dos menores de edad que portaban armas de fuego.

El tercer proceso se relaciona con las armas y municiones incautadas durante el operativo. Por este caso, el Juzgado de Turno programó la audiencia de primera declaración para el domingo, en horario de 7 a 19 horas.

Así fue la captura del “Joker”

La División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) y la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de Pandillas (Dipanda) de la Policía Nacional Civil siguieron varias pistas que llevaron a los agentes hasta la aldea El Chan, en la colonia Las Maravillas, San Pedro Ayampuc. Allí fue aprehendido Reyes Popol, cabecilla de la clica Solo Raperos.

Durante el operativo se le incautaron dos fusiles, cuatro pistolas, tolvas y municiones de diversos calibres.

Tras la detención, el presidente Bernardo Arévalo informó en su cuenta en X que se había capturado al octavo privado de libertad que se fugó de Fraijanes 2. “La Policía Nacional Civil no se detiene. Los que intentaron evadir la justicia están siendo localizados y van a enfrentar las consecuencias”, escribió.

Un análisis de la Dipanda señala que Reyes Popol, alias Bufón, cabecilla de la clica Solo Raperos, controla las extorsiones, el narcomenudeo, y ordena asesinatos y otros delitos en la colonia El Limón y el asentamiento Candelaria, en la zona 18, así como en San Andrés Itzapa, Chimaltenango.

El informe vincula a esa estructura con ataques y asesinatos de guardias del Sistema Penitenciario, especialmente cuando estos se resisten a colaborar con la pandilla para el ingreso de ilícitos a las cárceles.

También detalla que la organización ha establecido negocios en su mayoría en la ciudad capital, usados para lavar dinero producto de extorsiones y de favores prestados a actores políticos.

Fusiles, pistolas, municiones y un chaleco antibalas incautados a Carlos Reyes Popol durante el operativo en San Pedro Ayampuc. (Foto Prensa Libre: PNC)

Prófugos del Barrio 18

Integrantes de la Rueda del Barrio 18 fugados

Edwin René Ramírez Iboy , alias Chucho o Crosty, de la clica Master Dance Rap.

, alias Chucho o Crosty, de la clica Master Dance Rap. Fernando Muñoz Sinar , alias Happy, de la clica Solo para Locos.

, alias Happy, de la clica Solo para Locos. Gerson Alexander Osorio Herrera , alias Ketchup, de la clica Wacos Locotes Sureños.

, alias Ketchup, de la clica Wacos Locotes Sureños. Carlos Estuardo Boch Ruiz, alias Little Men, de la clica Solo para Locos.

Cabecillas de clicas del Barrio 18 fugados

Rudy Augusto Ortiz Morales , alias Smoking, de la clica Imperial Gangsters.

, alias Smoking, de la clica Imperial Gangsters. Wilfredo Alfredo Monzón Paniagua , alias Snyper, de la clica Solo Raperos.

, alias Snyper, de la clica Solo Raperos. Kevin Amilear Ramos Aguilar , alias Travieso, de la clica Los Crazy Gangsters.

, alias Travieso, de la clica Los Crazy Gangsters. Julio Cristóbal Gómez Lic , alias Rabit, de la clica Crazy Rich.

, alias Rabit, de la clica Crazy Rich. Esvin Estuardo Herrera Ardiano , alias Liro Spyder, de la clica Hollywood Gangsters.

, alias Liro Spyder, de la clica Hollywood Gangsters. Carlos Augusto Aguilar Escobar, cabecilla de la clica Master Dance Rap.

Sicarios y operadores fugados