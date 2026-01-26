El centro de operaciones del Barrio 18 que contaba con una red propia de cámaras de vigilancia

La fuga de 20 cabecillas del Barrio 18 en octubre de 2025 y el ataque armado que dejó 10 policías muertos el 18 de enero pasado, revelaron que el Barrio 18 es estructura criminal con una logística y poder ampliados, señaló uno de los investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC). Las pesquisas llevaron a las autoridades hasta la zona 18 de la capital, donde la pandilla habría establecido un centro de operaciones con su propia red de cámaras de vigilancia.

Según la PNC, una parte de la colonia El Limón se consolidó como bastión de la pandilla tras la evasión de reos ocurrida hace tres meses en la cárcel Fraijanes 2.

En esa colonia opera la clica Solo Raperos (SR), identificada como responsable del control territorial. Esta estructura está dirigida por Aldo Duppie Ochoa Mejía, "el Lobo"; Luis Rosales Flores, conocido como "Plocky"; y Wilfredo Alfredo Monzón Paniagua, alias "Snyper", uno de los fugados.

El seguimiento a estos hechos derivó en operativos realizados el 24 de enero. Como parte de las pesquisas, los investigadores descubrieron una red de cámaras instaladas de forma ilegal en postes de alumbrado público.

“Las cámaras estaban ubicadas en puntos estratégicos, desde donde los pandilleros podían vigilar a la pandilla rival, la Mara Salvatrucha, y también detectar la presencia de patrullas policiales en el sector”, relató uno de los agentes.

Los puntos identificados por las autoridades son:

Bulevar San Rafael, a un costado de la estación de los Bomberos Voluntarios

Bulevar Alamedas 3

Colonia El Limón

Agentes de la PNC desmontan cámaras instaladas por pandilleros del Barrio 18 en postes del bulevar San Rafael, zona 18, como parte de un operativo realizado el 24 de enero de 2025. (Foto Prensa Libre: PNC)

Las autoridades sospechan que "Snyper" estaría directamente vinculado a esta red de vigilancia. Ahora, la prioridad es ubicar el centro de monitoreo desde donde los pandilleros controlaban sus acciones y supervisaban los movimientos dentro de su territorio.

El control del Barrio 18 se extiende a casi toda la zona 18, según documentos de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de Pandillas (Dipanda) de la PNC, con excepción de las colonias Alameda 1, Paraíso 1 y San Rafael 2, bajo dominio de la Mara Salvatrucha.

La clica Solo Raperos también controla Santa Lucía Los Ocotes, zona 25, donde el 10 de diciembre del 2025 fueron hallados 10 cadáveres y dos osamentas. El Ministerio de Gobernación informó que las víctimas estaban vinculadas al narcomenudeo del Barrio 18. La cartera del interior dijo en esa ocasión, que las muertes podrían estar relacionadas a la pugna de territorio entre estructuras criminales.

Incautaciones al Barrio 18

El investigador dijo que durante los operativos contra el Barrio 18 han incautado fusiles, granadas y otros indicios que revelan sus vínculos con actores políticos y narcomenudeo.

El 4 de agosto de 2025, en una guarida ubicada en Guanagazapa, Escuintla, la PNC y el Ministerio Público desarticularon un refugio donde se planeaban ataques, y en ese lugar se incautó un arsenal que incluía un fusil M‑16, varias pistolas —algunas con registro limado— y dos granadas de fragmentación de uso militar, además de otros indicios.



