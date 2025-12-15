Enfermera que visitaba a “el Sniper”, uno de los fugados de Fraijanes 2, es procesada por extorsión

Justicia

Una enfermera auxiliar del IGSS fue ligada a proceso por extorsión, tras ser vinculada con Wilfredo Monzón, alias el Sniper, uno de los fugados de Fraijanes 2.

|

time-clock

Damaris Xiomara Velásquez Figueroa es detenida por agentes de la PNC en la zona 6 capitalina, señalada de colaborar con “el Sniper”, reo fugado de Fraijanes 2. (Foto Prensa Libre: PNC)

Un juez de turno resolvió este lunes 15 de diciembre que Damaris Xiomara Velásquez Figueroa enfrente proceso penal por extorsión en forma continuada. La investigación indica que prestaba su cuenta bancaria para recibir depósitos producto de la extorsión.

Velásquez fue capturada el 10 de diciembre en la zona 6 capitalina. Según la Policía Nacional Civil (PNC), tiene vínculos con Wilfredo Alfredo Monzón Paniagua, alias el Sniper, cabecilla del Barrio 18 que se fugó del centro carcelario Fraijanes 2.

Registros de ese centro indican que Velásquez visitó en repetidas ocasiones a Monzón Paniagua antes de que se diera la fuga.

Las autoridades señalaron que la mujer trabajaba como enfermera auxiliar en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

La audiencia de etapa intermedia fue programada para el 23 de enero del 2026. Velásquez fue enviada a prisión preventiva mientras continúa la investigación.

ARCHIVADO EN:

“El Sniper” Cárceles de Guatemala Fraijanes 2 Fuga de Fraijanes 2 
