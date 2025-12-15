Enfermera que visitaba a “el Sniper”, uno de los fugados de Fraijanes 2, es procesada por extorsión

Un juez de turno resolvió este lunes 15 de diciembre que Damaris Xiomara Velásquez Figueroa enfrente proceso penal por extorsión en forma continuada. La investigación indica que prestaba su cuenta bancaria para recibir depósitos producto de la extorsión.

Velásquez fue capturada el 10 de diciembre en la zona 6 capitalina. Según la Policía Nacional Civil (PNC), tiene vínculos con Wilfredo Alfredo Monzón Paniagua, alias el Sniper, cabecilla del Barrio 18 que se fugó del centro carcelario Fraijanes 2.

Registros de ese centro indican que Velásquez visitó en repetidas ocasiones a Monzón Paniagua antes de que se diera la fuga.

Las autoridades señalaron que la mujer trabajaba como enfermera auxiliar en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

La audiencia de etapa intermedia fue programada para el 23 de enero del 2026. Velásquez fue enviada a prisión preventiva mientras continúa la investigación.

en la 19 calle y 7ª avenida, zona 6. Se trata de Damaris Xiomara Velásquez Figueroa, de 34 años, con una orden de captura por extorsión, emitida por un juzgado de Guatemala, el pasado 4 de noviembre.



Sus vínculos con líderes de la terrorista mara 18 quedaron al descubierto con pic.twitter.com/JbgO6fRknu — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) December 10, 2025

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

