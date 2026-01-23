“A la próxima, más tranquila”: las amenazas del pandillero “Dark” a jueza por caso de fuga en cárcel Fraijanes 2

Este viernes 23 de enero, Milton Najarro, alias Dark, capturado tras su fuga de la cárcel de Fraijanes 2, compareció ante la jueza del Juzgado de Turno, quien resolvió ligarlo a proceso penal por evasión y portación ilegal de armas de fuego.

El señalado compareció por videoconferencia y, al principio, se negó a identificarse ante la juzgadora a cargo de la audiencia.

En la pantalla se observó la actitud desafiante del privado de libertad, quien le indicó a la jueza: “Si continuas, me voy, ¿y qué?, ¿permiso te voy a pedir?”.

Ante esto, la jueza ordenó que se continuara con la audiencia, y el reo la insultó.

Además, se negó a identificarse y mantuvo una actitud desafiante ante la funcionaria, quien no detuvo el interrogatorio.

Por segunda ocasión, el pandillero lanzó insultos contra la jueza, quien le explicó cómo es el proceso de defensa.

“Primero amenazas y después quieres que uno te colabore”, le indicó a la juzgadora.

Luego de varios intentos, alias Dark escuchó los señalamientos en su contra y se le observó inquieto.

La amenaza, de nuevo

En su intervención, le indicó a la jueza: “A mí no me esté amenazando, así se lo digo, así, sinceramente, así, tranquilamente. A mí no me gustan las amenazas. Quien quiera que me quiera tocar, va a ver. Tranquila, por favor. Yo estoy colaborando. Las amenazas conmigo no van. No nos conocen”.

“A la próxima, más tranquila, porque sus órdenes no las van a ejecutar. Si no, venga usted a ejecutarlas”, le dijo.

Señala supuesto pacto con la PNC

En su declaración, el privado de libertad afirmó que supuestamente pactaron con la Policía Nacional Civil (PNC) y el Sistema Penitenciario para fugarse de la cárcel Fraijanes 2.

Aseguró que se fugaron vestidos de policías y en patrullas de la PNC.

Pronunciamiento de la PNC

En redes sociales, la Policía Nacional Civil publicó un comunicado en el que indica que enfrenta una “campaña de desinformación y ataques mediáticos impulsados por estructuras del crimen organizado”.

Según indica, las acciones buscan “desacreditar al mando policial y debilitar a la institución”.

Además, la institución aseguró que no negocia con criminales y que las declaraciones de privados de libertad “responden a intentos por recuperar control perdido en centros penitenciarios”.

También informa que, según el director de la PNC, las acusaciones responden a que la institución no se presta a actos de corrupción y que mantendrá e intensificará operativos y requisas.

Además, menciona que el Ministerio Público está a cargo de la investigación de la fuga en la prisión Fraijanes 2.

