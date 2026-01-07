Fuga en Fraijanes 2: reos hablan de sobornos y acuerdos con autoridades, ¿qué dice la PNC?

La reciente recaptura de tres pandilleros del Barrio 18 permitió conocer una versión distinta sobre los hechos ocurridos en la cárcel de Fraijanes 2, en los primeros días de octubre del 2025. Los reos, ligados a un nuevo proceso penal, aseguran que no hubo violencia ni daño a la infraestructura. “Pagamos para estar bien, no para que nos usaran como espectáculo”, dijo uno de ellos al rendir su declaración.

El Ministerio Público, que mantiene abierta la investigación, confirmó que no se hallaron signos de violencia, túneles ni portones forzados durante la inspección. La fuga se habría ejecutado sin que se rompieran los cuatro círculos de seguridad del centro carcelario.

“Esto fue pactado”, afirman expertos

Durante el programa de Guatevisión "Impacto Directo", los analistas coincidieron en que lo ocurrido no puede llamarse fuga. “Aquí no se escaparon, aquí los dejaron salir”, afirmó uno de los panelistas. La ausencia de evidencia física y la declaración de los reos sobre supuestos pagos para facilitar la salida fortalecen la hipótesis de una complicidad institucional.

“Salieron por la puerta grande”, comentó otro de los expertos. “No hubo túneles, no hubo violencia. Esto fue pactado. Y, si hubo dinero, ¿quién lo recibió?”.

Los señalamientos del sindicado Marlon Manolo Martínez

Uno de los recapturados, identificado como Marlon Manolo Martínez, afirmó que las autoridades les prometieron que todo estaría “tranquilo” si colaboraban.

“Ellos mismos —la Gobernación, el director del Sistema, el de la Policía— sabían cómo estaba todo. Nosotros cumplimos con ellos y ahora nos están dejando mal. Pagamos por una salida que fue pactada”, expresó.

Martínez también cuestionó que los volvieran a detener, pese a que, según su versión, salieron con el consentimiento de las autoridades:

“No sé cuál es el motivo ahora de hacernos este show si ellos sabían cómo estaba todo desde el principio.”

La respuesta de la PNC

El director general de la Policía Nacional Civil (PNC), David Custodio Boteo, rechazó las acusaciones. “Se rechaza categóricamente cualquier señalamiento en contra del personal de la Policía Nacional Civil o de mi persona”, afirmó, y reiteró que “las cárceles y el sistema penitenciario son totalmente ajenos a la PNC”.

Custodio sugirió que las declaraciones podrían ser una represalia, especialmente por parte de alias El Lobo, a quien la institución se negó a trasladar nuevamente a Fraijanes 2.

Los analistas del programa señalaron que la responsabilidad no recae únicamente en los reos. “No podemos seguir señalando solo a los pandilleros, ¿y el Sistema Penitenciario? ¿y Gobernación?”, cuestionaron.

Uno de los panelistas aseguró: “Pistearon desde el alcaide hasta el exministro de Gobernación. Hay que seguir la cadena. ¿Dónde está el dinero? ¿Quiénes se beneficiaron?”

Se criticó que los responsables aún no enfrenten consecuencias penales, mientras los reos recapturados son los únicos procesados de momento.

¿Montaje o realidad manipulada?

Aunque algunos panelistas afirmaron que las declaraciones de los reos podrían ser parte de una estrategia legal —“fueron entrenados por sus abogados”—, otros indicaron que esto no descarta que existan verdades detrás del discurso. “El hecho de que estén asesorados no implica que mientan en todo. Hay que investigar a fondo”.

Contexto del caso Fraijanes 2

El pasado 12 de octubre, el Sistema Penitenciario confirmó la fuga de 20 integrantes del Barrio 18. Días después, el Ministerio Público giró órdenes de captura contra exfuncionarios del Ministerio de Gobernación y del Sistema Penitenciario. La Fiscalía señala que una estructura criminal interna facilitó la salida de los reclusos sin resistencia ni fuerza.

Entre los señalados están Ludin Astolfo Godínez, exdirector del Sistema Penitenciario; Víctor Arnoldo Alveño Barco, exsubdirector de Fraijanes 2; y Claudia del Rosario Palencia, exviceministra de Antinarcóticos.

La fiscal general Consuelo Porras calificó el caso como “una manifestación de corrupción sin precedentes” y señaló que existe una red criminal que opera desde dentro del Estado.

Estado vulnerado desde dentro

Los expertos de Impacto Directo concluyeron que la fuga masiva no solo revela la fragilidad del sistema penitenciario, sino la profundidad de la corrupción institucional.

“Aquí no estamos hablando solo de una evasión. Aquí se negoció la impunidad”, afirmaron.

