Fraijanes 2: quiénes son los pandilleros que siguen prófugos tras la fuga de prisión

Han transcurrido 80 días desde que el Sistema Penitenciario (SP) confirmó la fuga de 20 reos del Barrio 18, considerados de alta peligrosidad, de la cárcel de Fraijanes 2. Luego de haber detectado la evasión de los pandilleros, catalogados por Estados Unidos como terroristas, se evidenciaron fallas de seguridad y posibles complicidades internas.

Las fiscalizaciones por parte de diputados al Congreso de la República demostraron que, hasta el 16 de octubre pasado, el SP no contaba con cámaras en 20 de los 23 centros carcelarios del país.

Los documentos del SP establecían que había tres razones por las cuales no contaban con un circuito de videovigilancia: la primera es que, en seis cárceles, el mantenimiento de los dispositivos dependía de la Asociación de Telecomunicaciones Seguras (Astel), una organización sin fines de lucro. Ese servicio se brindó mediante un convenio que concluyó en agosto del 2023. Las otras dos causas son fallas técnicas y malas conexiones de cables, según la Subdirección de Operaciones del SP, que está a cargo del centro de monitoreo.

Hasta la fecha, el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) han realizado más de 100 allanamientos a escala nacional desde el 12 de octubre —fecha en que se oficializó la evasión—, pero solo seis reclusos han sido recapturados. Las autoridades siguen ofreciendo Q150 por información que conduzca a la detención de los 14 cabecillas prófugos.

Fugados del Barrio 18

Integrantes de la Rueda del Barrio 18 fugados

Edwin Roberto González Ortega , alias Psyco, de la clica Hollywood Gangsters.

Edwin René Ramírez Iboy , alias Chucho o Crosty, de la clica Master Dance Rap.

Fernando Muñoz Sinar , alias Happy, de la clica Solo para Locos.

Gerson Alexander Osorio Herrera , alias Ketchup, de la clica Wacos Locotes Sureños.

Carlos Estuardo Boch Ruiz , alias Little Men, de la clica Solo para Locos.

, alias Little Men, de la clica Solo para Locos. Marlon Manolo Martínez Sincuir, alias Monstruo o Espectro, de la clica Solo para Locos. (recapturado).

Ever Jonathan Sinay Dionicio, alias Cartoon, de la clica Los Crazy Gangsters. (recapturado).

Nicolás Xante Sis, alias Brown, de la clica Vatos Locos. (recapturado).

Byron Eduardo Fajardo Revolorio, alias Black Demon, de la clica Latin Family (recapturado).

Cabecillas de clicas del Barrio 18 fugados

Milton Noel Najarro García, cabecilla de la clica Solo para Locos. (recapturado).

Melcin Gabriel De León, alias Liro Strong, de la clica Solo para Locos. (recapturado)

Rudy Augusto Ortiz Morales , alias Smoking, de la clica Imperial Gangsters.

Wilfredo Alfredo Monzón Paniagua , alias Snyper, de la clica Solo Raperos.

Kevin Amilear Ramos Aguilar , alias Travieso, de la clica Los Crazy Gangsters.

Julio Cristóbal Gómez Lic , alias Rabit, de la clica Crazy Rich.

Carlos Agustín Reyes Popol , alias Yoker, de la clica Solo Raperos.

Esvin Estuardo Herrera Ardiano , alias Liro Spyder, de la clica Hollywood Gangsters.

, alias Liro Spyder, de la clica Hollywood Gangsters. Carlos Augusto Aguilar Escobar, cabecilla de la clica Master Dance Rap.

Sicarios y operadores fugados

Winston Stevinson Mereira Aristondo , alias Wicked, operador de la clica Crazy Chapins.

José Carmelo Sinay Ortiz, sicario de la clica Solo para Locos.

¿Cómo escaparon?

El 12 de octubre, Ludin Astolfo Godínez —entonces director del Sistema Penitenciario— explicó que los reos escaparon de forma paulatina, solos o en parejas, presuntamente durante horarios de visitas o requisas. Según sus declaraciones, las fugas ocurrieron desde agosto y pasaron desapercibidas. Fue destituido al día siguiente.

Las investigaciones apuntan a que los pandilleros habrían recibido ayuda interna. Una de las hipótesis señala que el director y el subdirector del penal habrían colaborado directamente, presuntamente a cambio de sobornos. También se investiga la participación de otros funcionarios y el posible vínculo con actores políticos.

Objetivo: reestructurar la Rueda del Barrio 18

Según análisis de la PNC, entre los evadidos figuran nueve integrantes de la denominada Rueda del Barrio 18, grupo conformado por 24 ranfleros que toman decisiones estratégicas dentro de la estructura criminal. Las autoridades creen que la fuga buscaba reconfigurar el liderazgo pandillero, luego del traslado de cinco cabecillas —entre ellos Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias el Lobo— a la cárcel de Renovación 1.

En ese contexto, habría asumido el control Ángel Aroldo Cú Mejicanos, alias el Inquieto, señalado como el principal operador financiero de la pandilla y mano derecha de el Lobo.