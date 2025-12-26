Baja en homicidios, fugas carcelarias y la renuncia de un ministro marcan balance del Mingob

El Ministerio de Gobernación (Mingob) compartió en las redes sociales un mensaje con lo que establece como "logros del 2025", aunque durante el año hubo momentos de opacidad que nublan la actual estrategia de seguridad.

Esta cartera se encuentra a cargo de Marco Antonio Villeda, un juez anticorrupción que destacó como el titular del Juzgado de Extinción de Dominio, desde donde emitió órdenes judiciales para expropiar de dinero y propiedades a exfuncionarios y empresarios acusados por corrupción.

Villeda llegó a la cartera de Gobernación en sustitución de Francisco Jiménez, el primer titular de este ministerio durante la administración del presidente Bernardo Arévalo.

Jiménez se vio obligado a renunciar y salir del país al ser uno de los investigados por el caso de la fuga de 20 pandilleros de la Mara 18, registrada en octubre del año en curso en la cárcel Fraijanes 2.

Durante este año, el Mingob fue objeto de una serie de fiscalizaciones, entre ellas el concurso de licitación por Q84 millones, que el ministerio a cargo de Jiménez adjudicó a una empresa propiedad de los hermanos de la actual ministra de Cultura y Deportes.

Incluso la Contraloría General de Cuentas (CGC) emitió recomendaciones para solventar errores identificados en una auditoria, de las que a la fecha se desconoce si la cartera acató las recomendaciones.

Francisco Jiménez antes de dejar el cargo concedió una entrevista a Prensa Libre, tiempo despues habría huido del país. Fotografía: Prensa Libre.

Pero en el año no fue el único escándalo alrededor del Mingob durante la gestión de Jiménez, ya que también se investiga, y se emitió una segunda orden de captura en su contra, por anomalías en el proceso de compra de uniformes para agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

La salida del ministro de Gobernación generó un cisma entre las facciones oficialistas en el Congreso, y el grupo Raíces incluso le solicitó al presidente la destitución de Jiménez.

Cuando el ministro dejó el cargo no hubo certeza del momento exacto de su salida, y complicó la operación del Ministerio Público (MP) quien no logró ubicarlo en el país para ejecutar la orden de captura por su posible responsabilidad en la fuga de 20 pandilleros.

Los "logros"

Ahora, al estar por finalizar el año 2025, el actual ministro de Gobernación destaca que han implementado nuevas estrategias de seguridad y combate a las estructuras criminales.

“Comparado el último cuatrimestre del 2025 con el último cuatrimestre del 2024, hay una disminución del 18.75% de homicidios. Se ha iniciado el camino hacia una reforma profunda del sistema penitenciario, comenzando con el censo de los privados de libertad”, enfatiza el ministro.

El actual ministro durante una entrevista en el Palacio de Gobernaci´´on. Fotografía: AFP/Johan Ordoñez.

Este cambio se debe al “reflejo de una estrategia de seguridad más focalizada, con mejor coordinación operativo y con mayor presencia policial”, remarcó el funcionario en un video divulgado en las redes sociales.

También destaca como uno de los principales logros institucionales las acciones para combatir al narcotráfico. “Se han logrado importantes incautaciones de cocaína y marihuana, debilitando las operaciones criminales vinculadas a centros de reclusión y redes externas”.

El ministro remarca que existen también nuevas estrategias de investigación para dar con “la ruta del dinero” y así rastrear a grupos criminales, destacan que el próximo año los esfuerzos a favor de la seguridad ciudadana, continuarán.