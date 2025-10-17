Marco Antonio Villeda Sandoval es el nuevo jefe del Ministerio de Gobernación

El Gobierno de Guatemala informó este viernes 17 de octubre que el presidente Bernardo Arévalo ha designado a Marco Antonio Villeda Sandoval como ministro de Gobernación, esto tras la renuncia de Francisco Jiménez.

“El nuevo titular de la cartera de Gobernación cuenta con una amplia trayectoria y reconocida experiencia en el servicio público, así como un compromiso probado con la integridad, la justicia y la lucha contra la corrupción; atributos fundamentales para alcanzar los objetivos que el Gobierno de la República se ha trazado en cuanto al fortalecimiento institucional y el combate efectivo contra el crimen y la impunidad”, indicó el Gobierno.

Según el comunicado, “Arévalo agradece que el licenciado Villeda Sandoval asuma esta importante responsabilidad en el momento complejo que, como país, atravesamos, y confía plenamente en su capacidad para enfrentar los desafíos de su nueva función”.

De acuerdo con el Ejecutivo, “el liderazgo del ministro Villeda Sandoval será clave para avanzar en la transformación profunda que requiere el Ministerio de Gobernación (Mingob), a fin de responder a las aspiraciones de justicia, seguridad y bienestar que el pueblo de Guatemala demanda con urgencia”.

Otros nombramientos

Añadió que Villeda Sandoval y el presidente Bernardo Arévalo acordaron nombrar a Estuardo Roberto Solórzano como viceministro de Seguridad y a Víctor Cruz como viceministro de Antinarcóticos.

“Este nombramiento se hará efectivo tan pronto se completen las gestiones correspondientes para que el licenciado Villeda Sandoval deje el cargo que actualmente ostenta dentro del Organismo Judicial”, añadió la comunicación.

“Estamos emprendiendo una transformación profunda en el aparato de seguridad. Confío plenamente en que el nuevo equipo del Mingob responderá a esta tarea de brindar seguridad y justicia al pueblo de Guatemala”, afirmó Arévalo en X.

En medio de una crisis política causada por la fuga de al menos 20 reos de la prisión Fraijanes 2, el mandatario anunció el 15 de octubre que el entonces titular del Mingob, Francisco Jiménez, renunció al cargo.

Crisis en el Mingob

El 12 octubre, el Sistema Penitenciario (SP) informó que 20 reos integrantes del Barrio 18 escaparon de la cárcel de Fraijanes 2.

La fuga de estos peligrosos reos dejó al descubierto las carencias en seguridad en las cárceles y provocó reacciones de distintos sectores que han pedido al gobierno la recaptura de los fugados.

