PNC recibió 121 llamadas por fuga de reos de Fraijanes 2, pero no ha logrado recapturar a 19

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este jueves 16 de octubre que el pasado miércoles recibió 121 llamadas telefónicas con reportes sobre la posible ubicación de pandilleros que escaparon de la cárcel de Fraijanes 2. Sin embargo, la mayoría de las alertas fueron descartadas por falta de veracidad.

El único recapturado fue ubicado a inicios de semana en Santa Rosa, mientras que los otros 19 privados de libertad continúan prófugos.

La fuga ha generado un amplio despliegue operativo y tuvo repercusiones políticas: Francisco Jiménez renunció al Ministerio de Gobernación, junto con los viceministros Claudia Palencia y José Portillo.

Según el director de la PNC, David Boteo, tres de las llamadas recibidas coincidieron con ubicaciones clave: dos en Barberena, Santa Rosa, y una en El Progreso.

Los operativos se han concentrado principalmente en Escuintla, zona 18, Amatitlán, zona 12 de Villanueva, Fraijanes, San José Pinula, Santa Catarina Pinula y Jalapa.

“A diario realizamos aproximadamente tres incursiones en viviendas, algunas a solicitud de vecinos. También se actúa con base en la información que llega a la línea de denuncia”, explicó Boteo.

El jefe policial añadió que la mayoría de los fugados está completamente tatuada, lo cual podría facilitar su identificación. No obstante, los pandilleros también montan vigilancia para anticipar la llegada de las fuerzas de seguridad, lo que complica su recaptura.

Piden colaboración ciudadana

La PNC reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar de forma anónima y confidencial cualquier información sobre los prófugos, a través de la línea telefónica 3764 1561.

“Solo necesitamos los datos. No hay riesgo para quien llame. La colaboración ciudadana es fundamental para ubicar a los responsables”, afirmó Boteo.

La fuga de 20 presos de la pandilla Barrio 18, declarada "terrorista" por Estados Unidos, se hizo pública el domingo pasado.

