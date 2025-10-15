Francisco Jiménez deja el Mingob tras fuga de 20 pandilleros de Fraijanes 2

En medio de una crisis política causada por la fuga de al menos 20 reos de la prisión Fraijanes 2, el presidente Bernardo Arévalo anunció este miércoles 15 de octubre que al titular del Ministerio de Gobernación, Francisco Jiménez, renunció al cargo.

En un mensaje a la Nación, el presidente Bernardo Arévalo informó que aceptó la renuncia de Jiménez, así como de la viceministra de Antinarcóticos, Claudia Palencia, y del viceministro de Seguridad, José Portillo.

“La evasión de la justicia de 20 criminales peligrosos no es un simple fallo operativo; es una falta grave contra cada guatemalteco de bien que confía en que el Estado cumplirá su deber de protegerlo”, dijo Arévalo, quien cuestionó que, en medio de la crisis, aparecieron “actores políticos oportunistas” que buscan aprovecharse de la situación.

Arévalo agregó: “Estamos emprendiendo un proceso sin precedentes de fortalecimiento del sistema penitenciario. Por ello, he aceptado la renuncia de Francisco Jiménez al cargo de ministro de Gobernación, así como la de la viceministra de Asuntos Antinarcóticos, Claudia Palencia, y la del viceministro de Seguridad, José Portillo”.

La salida de dichos exfuncionarios se produjo luego de que el sábado 12 de octubre autoridades del Sistema Penitenciario (SP) informaran que los 20 privados de libertad, integrantes de la pandilla Barrio 18, no habían sido localizados durante los controles internos.

Según señalaron, la evasión se habría producido por lapsos durante las requisas y operativos efectuados en esa prisión en los últimos meses.

El día en que se conoció la fuga, el presidente Arévalo se encontraba fuera del país, por lo que Karin Herrera, en su calidad de presidenta en funciones, solicitó explicaciones a Jiménez.

Fue hasta el lunes 13 cuando el titular del Mingob se pronunció públicamente al respecto y anunció la destitución de autoridades penitenciarias.

Sin embargo, indicó que no estaba dispuesto a dejar el cargo, ya que pretendía resolver la crisis carcelaria.

Diversos sectores criticaron a las autoridades de Gobernación, e incluso diputados oficialistas pidieron la remoción de Jiménez.

El martes 14, el presidente Arévalo reapareció en público y dijo que al día siguiente ofrecería una conferencia de prensa para informar sobre las decisiones adoptadas ante la crisis penitenciaria.

Horas más tarde, el exviceministro de Seguridad, José Rolando Portillo, interpuso una denuncia ante el Ministerio Público contra funcionarios del Mingob por supuestos actos de corrupción relacionados con el manejo de los reclusos y la seguridad nacional.

