Arévalo reaparece en actividad pública y se retira sin anunciar medidas por crisis carcelaria

El presidente Bernardo Arévalo reapareció en público este 14 de octubre, luego de una gira por Europa en la que se reunió con el papa León XIV y algunos diplomáticos.

Durante su intervención este miércoles, en la presentación del Galardón Nacional a la Exportación, Arévalo indicó que no podría permanecer durante toda la gala, debido a la situación “complicada” generada por la fuga de reos dada a conocer el domingo último.

—No me voy a poder quedar toda la noche. Como saben, estamos en medio de una situación complicada, generada por la evasión de los reos —expresó el mandatario.

Añadió que se están definiendo las medidas que se implementarán, aunque las decisiones ya fueron tomadas.

—Está reunido el equipo terminando de trabajar algunas de las implicaciones operativas, por lo que, luego de estas palabras, me tendré que retirar para continuar con esa ocupación —agregó Arévalo.

El domingo 12 de octubre, el Sistema Penitenciario informó que al menos 20 reos, pandilleros del Barrio 18, escaparon de la cárcel Fraijanes 2.

Según el reporte, la fuga se habría dado de forma escalonada, no en grupo. Se sospecha que los reos aprovecharon las requisas para escapar y que habrían utilizado uniformes policiales para pasar inadvertidos.

La identidad de los reos también fue dada a conocer. Se trata de cabecillas de la referida pandilla, muchos de los cuales enfrentaban penas por asesinato, extorsión y otros delitos violentos.

Karin Herrera, quien fungía como presidenta en funciones ese día, debido al viaje de Arévalo, se pronunció en redes sociales y pidió explicaciones a Francisco Jiménez, titular del Ministerio de Gobernación.

Jiménez se manifestó hasta el lunes 13, cuando anunció la destitución de autoridades penitenciarias y aseguró que no renunciaría al cargo.

La crisis carcelaria escaló con pronunciamientos de diversos sectores. Algunos solicitaron la destitución de la cúpula del Mingob, mientras que otros exigieron medidas legislativas, como la aprobación o modificación de leyes.

A pesar del aumento de pronunciamientos, el presidente Arévalo no abordó el tema hasta este martes, durante la referida actividad.

Arévalo reaparece

Video: Érick Ávila

Anuncia mensaje a la nación

En redes sociales, Arévalo indicó que el miércoles 15 emitirá un mensaje a la nación a las 12 horas.

"He tomado decisiones importantes. Mañana me dirigiré a la nación con un anuncio para responder a lo que importa: enfrentar al crimen y garantizar que las familias en Guatemala vivan seguras", expresó el mandatario.