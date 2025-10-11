Bernardo Arévalo se reúne con el papa para tratar diversos asuntos y lo invita a visitar Guatemala

Política

Bernardo Arévalo se reúne con el papa para tratar diversos asuntos y lo invita a visitar Guatemala

El papa León XIV recibió en el Vaticano al presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, y trataron asuntos como la lucha contra la pobreza, la corrupción y la delincuencia.

|

EL PAPA Y ARÉVALO EN EL VATICANO

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo durante su encuentro con el papa León XIV en una audiencia privada celebrada en el Vaticano. (Foto Prensa Libre: EFE/ Matteo Pernaselci / Vatican media)

El papa León XIV recibió este sábado 11 de octubre en el Vaticano al presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, quien en sus reuniones en el Vaticano abordó temas como la lucha contra la pobreza, la corrupción y la delincuencia.

Tras la reunión con el pontífice estadounidense y peruano en la biblioteca del palacio pontificio, también el presidente tuvo un encuentro posteriormente con el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin y el secretario para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales, Paul Richard Gallagher.

“Durante las cordiales conversaciones llevadas a cabo en la Secretaría de Estado, se reiteró el mutuo aprecio por las buenas relaciones entre Guatemala y la Santa Sede, así como la voluntad de reforzarlas aún más”, informó el Vaticano en un comunicado.

Posteriormente, añadieron “se abordaron cuestiones de interés mutuo, como la evolución socioeconómica, la lucha contra la pobreza, la corrupción y la delincuencia, así como la colaboración con la Iglesia local en favor de la cohesión social y el bien del país”.

EN ESTE MOMENTO

Las cifras de exportaciones e importaciones fueron actualizadas por el Banco de Guatemala con datos a agosto del 2025. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Café, vestuario y azúcar lideraron exportaciones en agosto y Centroamérica fue el principal destino

Right
Derrumbe en carretera de Guatemala tras intensas lluvias de septiembre de 2025.

Cinco departamentos concentran más de la mitad de las emergencias por lluvias: lo que revelan los datos

Right

Así como también se habló de “algunas cuestiones de carácter sociopolítico regional e internacional, con especial atención a las migraciones y los conflictos actuales”.

Arévalo de León regaló al papa algunas reproducciones en pequeña escala de las imágenes de los pasos de las procesiones de Guatemala y objetos de artesanía tradicional

Arévalo invita al papa a Guatemala

En su cuenta en X, el presidente Bernardo Arévalo escribió: “ha sido un verdadero honor este intercambio, en el que conversamos sobre el importante rol de nuestras instituciones en la construcción de una Guatemala más justa y solidaria”.

“Uno de los temas que destacó en el encuentro fue la lucha contra la corrupción -un compromiso fundamental de mi Gobierno-, así como los grandes retos que enfrentamos en las migraciones y la búsqueda de soluciones a la pobreza”, afirmó.  

LECTURAS RELACIONADAS

Papa León XIV con sombrero de esquipulas

Gobierno guatemalteco gestiona visita del papa León XIV y aguarda respuesta del Vaticano

chevron-right

Las veces que Guatemala invitó al papa Francisco a visitar el país

chevron-right

Resaltó: “le he invitado oficialmente a visitar Guatemala y agradezco al Santo Padre haber acogido esta invitación y mostrado su interés en realizar esta visita”.

El presidente llegó al Vaticano después de participar en Bruselas al foro Global Gateway de la UE, la iniciativa que la Comisión Europea puso en marcha en 2021 para competir con la Nueva Ruta de la Seda china e impulsar el desarrollo de infraestructuras en Latinoamérica, el Sudeste asiático y África. EFE

Para leer más: Bernardo Arévalo dice que la corrupción en Guatemala no se ha terminado: “es el alimento de la miseria”

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Redacción EFE

Lee más artículos de Redacción EFE

ARCHIVADO EN:

Bernardo Arévalo El Vaticano Papa León XIV Presidente de Guatemala 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS