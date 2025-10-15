Viceministro de Seguridad José Rolando Portillo denuncia a funcionarios del Mingob en medio de crisis carcelaria

José Rolando Portillo, viceministro de Seguridad, interpuso durante la madrugada de este 15 de octubre una denuncia ante el Ministerio Público contra funcionarios de la cartera a cargo de Francisco Jiménez.

La denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público y señala a funcionarios del Ministerio de Gobernación (Mingob) de recibir sobornos para beneficiar a detenidos.

Además de la denuncia, Portillo anunció su renuncia al referido Viceministerio, a pocas horas de que se conozcan cambios en las instituciones a cargo de los centros carcelarios y seguridad del país.

El hecho se registra en medio de una crisis en el gobierno de Bernardo Arévalo, causada por la fuga de al menos 20 reos de la cárcel Fraijanes 2.

El martes último, el presidente Arévalo indicó que daría un mensaje a la nación este 15 de octubre, respecto a decisiones que tomó por la crisis carcelaria.

El @MPguatemala trámita la denuncia del viceministro de Gobernación, José Rolando Portillo, a la Fiscalía Contra la Corrupción. Señala a altos funcionarios del @mingobguate de recibir sobornos para beneficiar a detenidos. La denuncia es manejada por el delito de cohecho pasivo. pic.twitter.com/ZeUj1M1Jf1 — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) October 15, 2025

