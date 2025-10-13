Los reos más buscados: tres de los cabecillas más peligrosos que escaparon de Fraijanes 2

La fuga de reos del Centro Penitenciario Fraijanes 2 ha generado alarma por la aparente vulnerabilidad del Sistema Penitenciario guatemalteco. Entre los 20 internos que evadieron a las autoridades se encontraba Rudy Augusto Ortiz Morales, alias "El Smoking", uno de los cabecillas de la Rueda del Barrio 18. Ortiz Morales, quien ya había escapado anteriormente y fue recapturado en Yucatán, México, enfrentaba múltiples procesos judiciales por asesinato, asociación ilícita, evasión y coordinación de ataques contra policías, fiscales y guardias penitenciarios.

Otro de los fugados es Fernando Muñoz Sinar, alias "El Happy", cabecilla de la clica Solo Para Locos del Barrio 18, quien se había fugado en 2017 de Fraijanes 1 y fue recapturado ese mismo año en una residencia exclusiva en Quetzaltenango valorada en más de US$150 mil. Está señalado por asesinato, asociación ilícita, evasión y la muerte de un policía durante otra fuga que dejó investigadores heridos.

La lista también incluye a Edwin Roberto González Ortega, alias "Psyco", integrante de la clica Hollywood Gangsters, vinculado a asesinatos de más de 130 personas y lesiones a 46 más entre 2010 y 2013, así como a delitos de trata de personas y violación en el caso “Adolescentes en Peligro”.

Entre los casos más relevantes está Byron Eduardo Fajardo Revolorio, conocido como "Black Demon", cabecilla de la clica Latin Family del Barrio 18, condenado a 180 años de prisión por asesinato, extorsión y robo agravado. A pesar de su discapacidad, al carecer de la pierna izquierda, escapó junto a otros 19 internos, generando indignación por la supuesta inoperancia o complicidad dentro del Sistema Penitenciario.

Fajardo fue recapturado en Santa Rosa durante un operativo de la DIPANDA y la comisaría local, portando un arma con reporte de robo. Dos supuestos custodios también fueron detenidos, mientras continúa la búsqueda del resto de los fugados. El Ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, anunció una recompensa de Q150 mil por cada uno de los 20 fugitivos y aseguró que no renunciará a su cargo mientras se intensifican los operativos de localización.

La fuga ha desencadenado una fuerte reacción en redes sociales, donde usuarios denuncian negligencia, corrupción y falta de control, cuestionando cómo un reo con amputación logró escapar sin ser detectado de inmediato. Este incidente ha puesto en la agenda pública la urgente necesidad de revisar protocolos, reforzar la responsabilidad penitenciaria y garantizar mayor transparencia en el sistema de seguridad nacional.