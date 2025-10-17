Padres de “El Inquieto”, uno de los prófugos de Fraijanes 2, detenidos por dos delitos

La Policía Nacional Civil (PNC) informó la noche del jueves 16 de octubre que los padres de José Carmelo Sinay Ortiz, alias “El Inquieto”, uno de los 19 prófugos de la justicia, fueron detenidos por conspiración para asesinato y asociación ilícita.

Las detenciones se efectuaron durante un cateo en la aldea El Pajón, Santa Catarina Pinula.

Según la PNC, investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas capturaron a Irma “N”, de 63 años, y a Carmen, de 65. Ambos fueron aprehendidos en cumplimiento de una orden de juez emitida en Guatemala el 10 de julio del 2015.

“Ellos son progenitores del marero José Carmelo Sinay Ortiz, alias ‘El Inquieto’, prófugo de la cárcel Fraijanes 2, quien también tiene orden de captura por conspiración para el asesinato y asociación ilícita”, señaló el informe policial.

El domingo 12 de octubre, el Sistema Penitenciario informó en conferencia de prensa que 20 reos de alta peligrosidad e integrantes del Barrio 18 escaparon de la cárcel de Fraijanes II.

El 13 de octubre, las autoridades reportaron la recaptura de uno de los fugados: Byron Eduardo Fajardo Revolorio, conocido como “Black Demon”, en la colonia Linda Vista, Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa.

Con la intención de recapturar a los pandilleros, el Ministerio de Gobernación ha ofrecido una recompensa de Q150 mil por cada reo fugado de Fraijanes II.

