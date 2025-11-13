MP solicita a Interpol activar órdenes de captura internacional contra tres exfuncionarios por fuga de reos del Barrio 18

Tras la fuga de 20 reos del centro carcelario Fraijanes 2, la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público (MP) solicitó a Interpol la activación de órdenes de captura internacional contra tres exfuncionarios del Ministerio de Gobernación y del Sistema Penitenciario, señalados por su presunta implicación en la evasión.

El MP solicitó a Interpol la activación de tres órdenes de captura internacional contra el exministro de Gobernación, Francisco José Jiménez Urungaray; la exviceministra antinarcóticos, Claudia del Rosario Palencia Morales; y el exdirector del Sistema Penitenciario (SP), Ludin Astolfo Godínez, en medio de una investigación por la fuga de 20 reos vinculados a la pandilla Barrio 18 del centro carcelario Fraijanes 2.

La solicitud fue presentada el martes 11 de noviembre y se recibió por Interpol, luego de que 20 reos del Barrio 18 evadieran el control del centro carcelario Fraijanes 2, según el MP.

Las autoridades investigan posibles vínculos de funcionarios y exfuncionarios del Ministerio de Gobernación y del Sistema Penitenciario en la evasión.

El hecho ocurrió entre el sábado 11 y domingo 12 de octubre, según confirmó el SP. La entidad detalló que la fuga se concretó de forma paulatina, “de uno en uno o en parejas”, lo que dificulta la detección inmediata. Además, tras una requisa en el centro penitenciario tres días antes de la detección de la fuga, no se registró la ausencia de internos, lo que apunta a fallas en el monitoreo previo.

El MP trasladó el caso a la Fiscalía de Delitos Administrativos para investigar si hubo corrupción, sabotaje interno o sobornos que facilitaron la evasión.

Interpol, como organismo internacional de cooperación policial, evalúa las solicitudes de órdenes de captura para asegurar que cumplan los requisitos legales y no respondan a motivaciones políticas.

Contexto

La evasión de 20 reos vinculados a la pandilla Barrio 18 del centro carcelario Fraijanes 2 generó un sacudón en el sistema penitenciario guatemalteco. La SP reconoció que en el centro existen cámaras instaladas desde 2015, pero admitió que “hay debilidades de tecnología” que podrían haber sido explotadas.

Por su parte, Interpol cuenta con un sistema de notificaciones rojas que alertan a los países miembros sobre prófugos buscados internacionalmente; este mecanismo se activa únicamente si se demuestra que la solicitud cumple todos los requisitos legales.