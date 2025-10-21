Fuga en Fraijanes 2: recapturan a “El Brown” cuando cómplices lo trasladaban oculto en camioneta

La Policía Nacional Civil (PNC) informó la madrugada de este martes 21 de octubre que Nicolás Xantes Sis, alias "El Brown", uno de los reos fugados de la cárcel de Fraijanes 2, fue recapturado. El prófugo fue detenido junto a otros tres pandilleros que colaboraban para evadir a las autoridades.

La institución explicó que policías de la subestación de La Democracia, Escuintla, interceptaron la camioneta P-587LGN en el kilómetro 82, donde recapturaron al cabecilla del Barrio 18 Nicolás Xantes Sis, conocido como "El Brown", integrante de la clica Vatos Locos.

Junto al reo recapturado también fueron detenidos otros tres pandilleros identificados como Cristian “N”, de 26 años; Héctor “N”, de 35; y Carlily “N”, de 30, quienes lo trasladaban oculto en la camioneta, afirmó la PNC.

“Al neutralizarlos se les incautaron armas de fuego y municiones; además, uno de los detenidos tiene orden de aprehensión por los delitos de encubrimiento propio y portación ilegal de arma de fuego”, detalló el informe policial.

Este es el cuarto reo recapturado de los 20 que se fugaron de la cárcel de Fraijanes 2, según los datos de las autoridades.

El 13 de octubre, la PNC localizó y recapturó a Byron Eduardo Fajardo Revolorio, conocido como "Black Demon", en la colonia Linda Vista, Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa.

La Subdirección de Investigación Criminal y la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas reportaron que Fajardo Revolorio es cabecilla de la clica Latin Family, del Barrio 18.

El 18 de octubre, dos integrantes del Barrio 18, identificados como Melcin Gabriel De León, alias "Little Strong", y Marlon Manolo Martínez Sincuir, alias "Spectro", fueron recapturados en Huehuetenango.

#Recapturado alias "El Brown" fugado de la cárcel Fraijanes II, y otros tres pandilleros que cooperaban para su evacion capturados pic.twitter.com/QwwUVNvDtL — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) October 21, 2025

