Fuga en Fraijanes 2: recapturan a “El Brown” cuando cómplices lo trasladaban oculto en camioneta

Justicia

Fuga en Fraijanes 2: recapturan a “El Brown” cuando cómplices lo trasladaban oculto en camioneta

Nicolás Xantes Sis, alias “El Brown”, uno de los reclusos que se fugaron de Fraijanes 2, fue recapturado en Escuintla.

la Redacción

|

time-clock

Agentes recapturan a Nicolás Xantes Sis, alias "El Brown", uno de los reos fugados en Fraijanes 2. (Foto Prensa Libre: PNC)

La Policía Nacional Civil (PNC) informó la madrugada de este martes 21 de octubre que Nicolás Xantes Sis, alias "El Brown", uno de los reos fugados de la cárcel de Fraijanes 2, fue recapturado. El prófugo fue detenido junto a otros tres pandilleros que colaboraban para evadir a las autoridades.

La institución explicó que policías de la subestación de La Democracia, Escuintla, interceptaron la camioneta P-587LGN en el kilómetro 82, donde recapturaron al cabecilla del Barrio 18 Nicolás Xantes Sis, conocido como "El Brown", integrante de la clica Vatos Locos.

Junto al reo recapturado también fueron detenidos otros tres pandilleros identificados como Cristian “N”, de 26 años; Héctor “N”, de 35; y Carlily “N”, de 30, quienes lo trasladaban oculto en la camioneta, afirmó la PNC.

“Al neutralizarlos se les incautaron armas de fuego y municiones; además, uno de los detenidos tiene orden de aprehensión por los delitos de encubrimiento propio y portación ilegal de arma de fuego”, detalló el informe policial.

EN ESTE MOMENTO

Según las autoridades, se espera que los más de 3 mil agentes sean asignados a investigación criminal, al Departamento de Tránsito y comisarías del departamento de Guatemala donde se concentra la mayor incidencia de criminalidad y homicidios. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Gobernación destina 90% de su presupuesto a nóminas, servicios y alimentos

Right
Darwin Alberto Lucas, primer vice presidente, Nery Rodas Mendez, tercer vice presidente, Roberto Davila Cordova, tercer secretario, Nery Ramos, presidente Csar Augusto Amzquita Del Valle, segundo vice presidente, Raul Antonio Solorzano, segundo secretario Sonia Gutierrez, quinta secretaria, Karina Paz Rosales primera secretaria, Juan Carlos Rivera, cuarto secretaria, la nueva junta directiva la cual fue electa en Sesin plenaria donde Nery Ramos, diputado por el partido Azul, es el nuevo presidente del Congreso y estar acompaado por representantes de los partidos Une, Viva, Cabal, Vos, Bien, Victoria y Winaq. Foto Prensa libre.Erick Avila: 18/01/2024

Oficialismo y oposición en nuevo pulso político por elección de Junta Directiva

Right

Este es el cuarto reo recapturado de los 20 que se fugaron de la cárcel de Fraijanes 2, según los datos de las autoridades.

Para leer más: “Tengo que enfrentar estas acusaciones y tengo que esclarecerlas”: Francisco Jiménez, exministro de Gobernación

El 13 de octubre, la PNC localizó y recapturó a Byron Eduardo Fajardo Revolorio, conocido como "Black Demon", en la colonia Linda Vista, Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa.

La Subdirección de Investigación Criminal y la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas reportaron que Fajardo Revolorio es cabecilla de la clica Latin Family, del Barrio 18.

El 18 de octubre, dos integrantes del Barrio 18, identificados como Melcin Gabriel De León, alias "Little Strong", y Marlon Manolo Martínez Sincuir, alias "Spectro", fueron recapturados en Huehuetenango.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

la Redacción

la Redacción

Lee más artículos de la Redacción

ARCHIVADO EN:

Corrupción en las cárceles de Guatemala Fraijanes 2 Fuga de reos de Fraijanes 2 Reos fugados Sistema Penitenciario de Guatemala 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS