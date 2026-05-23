Lluvias reducirán calor extremo en Guatemala, aunque El Niño podría provocar una Canícula extendida

Las lluvias comenzarán a reducir gradualmente las temperaturas extremas en Guatemala, según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), que además prevé una Canícula más extensa y severa este año debido a los efectos del fenómeno El Niño. La institución confirmó que en el 2026 solo se ha registrado una ola de calor, durante la cual Zacapa alcanzó los 43.8 grados.

Según Cleofás Culajay, pronosticador del Insivumeh, durante el fin de semana y la próxima semana las lluvias empezarán a presentarse con mayor constancia en distintas regiones del país, lo que ayudará a regular el ambiente cálido registrado en las últimas semanas.

“Ya la etapa lluviosa está establecida. Normalmente se presenta ambiente cálido durante la mañana; sin embargo, en horas de la tarde incrementa la nubosidad y esto impide que la radiación solar caliente la superficie terrestre”, explicó Culajay.

El pronosticador indicó que las lluvias favorecerán una disminución de las temperaturas máximas, principalmente en áreas donde el calor ha sido más intenso, como la región Oriente y parte del norte del país.

Zacapa registró 43.8 grados

El Insivumeh señaló que durante este año la temperatura más alta registrada en Guatemala alcanzó los 43.8 grados en Zacapa, uno de los valores más elevados reportados recientemente en el país.

Culajay explicó que esa temperatura ocurrió durante la única ola de calor registrada en el 2026, fenómeno que afectó principalmente sectores de Oriente y Petén.

“Las temperaturas más altas se registraron en Zacapa. Los 43.8 grados ya representan una temperatura bastante alta”, afirmó.

En la Ciudad de Guatemala, mientras tanto, los termómetros alcanzaron hasta 32 grados, cuando lo habitual para la época oscila entre 27 y 29 grados.

El especialista añadió que, conforme avance la temporada lluviosa, las temperaturas podrían mantenerse entre 26 y 27 grados en la capital.

Ola de calor

El Insivumeh aclaró que actualmente Guatemala no atraviesa una ola de calor, pese a la sensación térmica elevada que persiste en distintos sectores del país.

Según Culajay, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) define una ola de calor como un período de dos o más días con temperaturas anormalmente altas para determinada región.

“En este año se registraron temperaturas bastante altas en abril, que fue la primera ola de calor. Sin embargo, actualmente no estamos en una ola de calor, porque las temperaturas, aunque elevadas, son normales para la época”, explicó.

Añadió que en regiones como Oriente y Petén se considera ola de calor cuando las temperaturas superan los 40 grados.

Actualmente, aunque algunas áreas reportan valores cercanos a 39 y 40 grados, las condiciones todavía corresponden a la época cálida previa a la consolidación de las lluvias.

Canícula severa y extensa

Las proyecciones climáticas del Insivumeh apuntan a que la Canícula del 2026 podría ser más extensa y severa debido al posible fortalecimiento del fenómeno El Niño durante este año.

De acuerdo con Culajay, estadísticamente la Canícula suele presentarse entre el 10 y el 15 de julio, así como del 5 al 20 de agosto; sin embargo, este año podrían registrarse períodos más prolongados sin lluvia.

“Se está previendo que este año sí se presente una Canícula algo extendida, como ocurrió aproximadamente en el 2015”, indicó.

El especialista recordó que en años recientes la Canícula fue interrumpida por eventos de lluvia; no obstante, en el 2026 podrían presentarse lapsos de entre una y dos semanas sin precipitaciones y con ambiente cálido persistente.

“Para este año se prevé que sí podría ser pronunciada la Canícula, teniendo una semana o 15 días sin lluvia y con ambiente cálido”, agregó.

Menos huracanes en el Atlántico

Mientras Guatemala enfrenta proyecciones de una Canícula más severa, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos prevé una temporada ciclónica en el Atlántico inferior al promedio histórico.

Según la agencia estadounidense, durante la temporada de huracanes del Atlántico, que se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre, podrían formarse entre 8 y 14 tormentas con nombre, de las cuales entre 3 y 6 alcanzarían categoría de huracán y entre 1 y 3 serían huracanes mayores.

“La NOAA pronostica una temporada por debajo de lo normal para el 2026”, afirmó el administrador del organismo, Neil Jacobs.

La NOAA indicó que existe un 55 % de probabilidad de que la temporada sea inferior a lo normal, un 35 % de que se mantenga cercana al promedio y apenas un 10 % de posibilidades de que supere la media histórica.

Sin embargo, Jacobs advirtió que una temporada menos activa no significa necesariamente menor peligro, ya que un solo huracán puede provocar daños severos.

El Niño

Las previsiones de la NOAA coinciden con los escenarios observados por el Insivumeh sobre el fortalecimiento del fenómeno El Niño.

Según la agencia estadounidense, existe un 82 % de probabilidad de que El Niño se establezca entre mayo y junio y un 98 % de posibilidades de que ocurra antes de finalizar el año.

La NOAA explicó que El Niño consiste en un calentamiento anómalo de las aguas del océano Pacífico ecuatorial, fenómeno que modifica los patrones climáticos y reduce la actividad ciclónica en el Atlántico al dificultar la formación de tormentas tropicales.

No obstante, en el Pacífico central y oriental ocurre el efecto contrario, ya que El Niño favorece una mayor actividad ciclónica.

La agencia estadounidense prevé entre 15 y 22 tormentas con nombre en el Pacífico oriental, además de entre 9 y 14 huracanes y entre 5 y 9 huracanes mayores.

“Super Niño” no es término oficial

Respecto del término “super Niño”, difundido recientemente en redes sociales, el Insivumeh aclaró que no existe una definición científica oficial para esa expresión.

Culajay explicó que el concepto surgió debido a los pronósticos de aumento de hasta dos grados en la temperatura superficial del océano Pacífico.

“No se ha definido un ‘super Niño’ como tal. Es un término que ha surgido debido a las altas temperaturas previstas en la superficie del océano Pacífico”, afirmó.

Con información de EFE

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