Capturan a prófugos de Fraijanes 2: “Little Strong” y “Spectro” se ocultaban en residencias de lujo en Huehuetenango

Dos integrantes del Barrio 18, identificados como Melcin Gabriel De León, alias Little Strong, y Marlon Manolo Martínez Sincuir, alias Spectro, fueron recapturados este jueves en Huehuetenango, tras permanecer prófugos desde su fuga de la cárcel de máxima seguridad Fraijanes 2, informaron este sábado 18 de octubre fuentes oficiales.

Ambos pandilleros, señalados como miembros de la clica Solo Para Locos, se ocultaban en una vivienda del residencial La Toscana, zona 4 de Huehuetenango, una zona exclusiva, de acuerdo con las autoridades.

Investigaciones preliminares apuntan a que el inmueble podría haber sido utilizado por estructuras de coyotazgo para resguardar migrantes antes de ser trasladados hacia México, por lo que se sospecha que los pandilleros pretendían cruzar hacia México.

Las capturas fueron realizadas por agentes de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) y del Equipo de Búsqueda de Fugitivos, en coordinación con la Fiscalía contra el Delito de Extorsión del Ministerio Público (MP). Durante el operativo se allanaron 14 propiedades.

María José Mansilla, vocera del MP, informó que Marlon Manolo Martínez Sincuir, alias Spectro o Moustro es integrante de la Rueda del Barrio.

Añadió que los pandilleros se ocultaban en casas de lujo de dicho residencial.

El 12 de octubre pasado, el Sistema Penitenciario confirmó la fuga de 20 integrantes del Barrio 18 de la prisión Fraijanes II, ubicada a unos 20 kilómetros al sur de la capital. Hasta la fecha, solo uno de ellos había sido recapturado, por lo que estas nuevas detenciones elevan a tres el número de pandilleros reaprehendidos.

La pandilla Barrio 18, una de las más grandes y violentas del hemisferio, fue declarada organización terrorista transnacional por el gobierno de Estados Unidos el 23 de septiembre. La declaración incluyó a sus células activas en El Salvador, Guatemala y Honduras.

Las autoridades guatemaltecas consideran que la nueva cúpula del Ministerio de Gobernación enfrentará el reto inmediato de localizar a los 17 evadidos restantes y reforzar las estrategias de combate al crimen organizado, incluidas las redes de narcotráfico, extorsión y tráfico de personas.

Dos #ProfugosDeFraijanesll capturados



La cacería de estos delincuentes sigue y hoy han sido capturados por policías DIPANDA del 📌Equipo de Búsqueda de Fugitivos DIPANDA



📌 en Huehuetenango se localiza, ubica y neutraliza a los fugados de cárcel Fraijanes ll: pic.twitter.com/F7XI39fN4l — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) October 18, 2025