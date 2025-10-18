“El Spectro” intentó ocultarse con peluca, pero sus tatuajes lo delataron: así terminó su fuga de Fraijanes 2

Marlon Manolo Martínez Sincuir, alias Spectro o Moustro, cabecilla del Barrio 18, fue recapturado este sábado 18 de octubre en Huehuetenango mientras intentaba evadir a las autoridades utilizando una peluca, pese a tener el rostro completamente tatuado, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

Martínez Sincuir se había fugado entre el 8 y el 10 de octubre de la cárcel de máxima seguridad Fraijanes 2, junto a otros 19 pandilleros. Su apariencia física —rostro cubierto de tatuajes— es una característica distintiva que no impidió que intentara pasar desapercibido mediante el uso de una peluca.

Fue ubicado junto con Melcin Gabriel De León, alias Little Strong, en una vivienda del residencial La Toscana, zona 4 de Huehuetenango, un sector exclusivo, según las autoridades. Ambos son señalados como integrantes de la clica Solo Para Locos.

La captura fue ejecutada por la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) y el Equipo de Búsqueda de Fugitivos, en coordinación con la Fiscalía contra el Delito de Extorsión del Ministerio Público (MP). Durante el operativo se allanaron 14 propiedades.

“No descansaremos. Con los equipos de investigación estamos detrás de ellos y los regresaremos a donde pertenecen, para tranquilidad de los guatemaltecos”, declaró Edis Fabián, subdirector de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil (PNC), al confirmar la detención de Spectro.

Investigaciones preliminares indican que el inmueble podría haber sido utilizado por estructuras de coyotazgo para ocultar migrantes antes de trasladarlos hacia México. Se sospecha que los pandilleros buscaban cruzar la frontera.

María José Mansilla, vocera del MP, indicó que Spectro, también conocido como Moustro, forma parte de la Rueda del Barrio, una estructura de decisión interna de la pandilla.

Con estas dos capturas, ya son tres los recapturados de los 20 evadidos. La pandilla Barrio 18 fue declarada organización terrorista transnacional por Estados Unidos el pasado 23 de septiembre, lo que incluye a sus células activas en El Salvador, Guatemala y Honduras.

Durante el operativo también fueron aprehendidas cuatro personas más, presuntamente vinculadas con la logística de ocultamiento de prófugos, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

En el allanamiento se confiscaron dos vehículos de lujo, ocho teléfonos celulares, documentos de identidad falsos, una peluca teñida de negro —presuntamente utilizada por el alias Marlon Manolo Martínez Sincuir (“Spectro”) para disfrazarse pese a sus tatuajes faciales— y más de Q120 mil en efectivo.

Las autoridades no descartan que el inmueble también sirviera como punto de tránsito para migrantes hacia México y continúan el rastreo de los bienes incautados para determinar si están vinculados a redes de narcotráfico o coyotaje.