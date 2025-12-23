Capturan en Izabal a “Dark”, cabecilla de la clica Solo para Locos, prófugo de Fraijanes 2

El Ministerio Público confirmó este 23 de diciembre la aprehensión de uno de los pandilleros del Barrio 18 que se fugaron de la prisión Fraijanes 2.

El detenido fue identificado como Milton Noel Najarro García, alias “Dark”, cabecilla de la clica Solo para Locos, de esa estructura criminal.

La captura se realizó durante un operativo, aún en desarrollo, coordinado por la Fiscalía contra el Delito de Extorsión y la Policía Nacional Civil, en un inmueble de Izabal.

Najarro García y otros 15 prófugos tienen activa una alerta roja de Interpol. El MP presume que la fuga ocurrió entre el 8 y el 11 de octubre, aunque el Sistema Penitenciario se percató de la evasión hasta el 11.

¿Quién es Najarro García?

En mayo del 2024, el Tribunal Especializado en Delitos de Trata de Personas lo sentenció a ocho años de prisión inconmutables por el delito de remuneración para la trata de personas, en circunstancias agravantes.

El Ministerio Público explicó que, entre septiembre del 2016 y el 2017, en el preventivo para hombres de la zona 18, una mujer visitaba a Najarro acompañada de una menor, a quien le pagaban para sostener encuentros sexuales. Además, la amenazaban con matar a su madre si no accedía.

A finales del 2017, la víctima se negó y, bajo engaños, fue llevada a la zona 12 de Villa Nueva, donde fue atacada con arma de fuego y sufrió heridas en distintas partes del cuerpo.

