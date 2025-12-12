EE. UU. advierte que cualquier persona que apoye al Barrio 18 y MS13 “será considerado terrorista”

Este viernes 12 de diciembre se llevó a cabo la firma del Memorando de Entendimiento sobre el Intercambio de Información sobre cárceles entre Estados Unidos y Guatemala.

El embajador de EE. UU. en Guatemala, Tobin Bradley, resaltó que la cooperación es importante cuando se cuenta con los mejores expertos e ideas. Añadió que hay que ser valientes y recordó que en octubre, 20 integrantes del Barrio 18 se fugaron de la cárcel de Fraijanes 2.

“Miembros de un grupo sumamente peligroso, un grupo designado por los Estados Unidos y Guatemala como organización terrorista”, indicó el embajador.

Dijo que ese suceso evidenció la necesidad de tener mejor control de las cárceles, saber quiénes se encuentran allí, sus antecedentes y el riesgo que representan para los gobiernos y pueblos de Guatemala y EE. UU.

Añadió que la respuesta del Gobierno de Guatemala ha sido rápida y contundente, ya que el Congreso aprobó la Ley Antipandillas, que aumenta las penas para los pandilleros, autoriza la construcción de nuevas cárceles “para estos delincuentes” y designa como grupos terroristas, tal como hizo Estados Unidos, a la Mara Salvatrucha y al Barrio 18.

Estas acciones, dijo, son bien recibidas, pues Guatemala reconoce la urgencia en esta lucha.

"De ahora en adelante, cualquier persona que dé apoyo material al Barrio 18 y MS13 también será considerada por los Estados Unidos como terrorista", advirtió el embajador.

Reconoció el esfuerzo de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Sistema Penitenciario (SP). Mencionó la recién lanzada Unidad de Análisis Financiero, implementada por la PNC con apoyo de EE. UU., para enfrentar las tácticas actuales de las pandillas.

Recordó el respaldo del FBI en el combate de Guatemala contra estos grupos. Destacó que la firma del Memorando de Entendimiento va dirigida contra estas agrupaciones, que han intentado desestabilizar al pueblo de Guatemala.

Explicó que el acuerdo permitirá el intercambio de información sobre privados de libertad con posibles vínculos con el terrorismo. Remarcó que Guatemala y EE. UU. son socios en esta lucha.

Añadió que la Estrategia de Seguridad Nacional 2025 del presidente Donald Trump, presentada la semana pasada, subraya la importancia de Guatemala para la seguridad regional y como país clave en la lucha contra grupos terroristas vinculados al narcotráfico.

Indicó que el convenio firmado este viernes y la visita de Terrence Cole, administrador de la Administración de Control de Drogas de EE. UU. (DEA), son ejemplos del compromiso de Guatemala de trabajar junto a Estados Unidos para enfrentar a estos grupos y decir: “no más; desde hoy en adelante, estos criminales ya no tendrán cómo huir ni dónde esconderse”.

Agregó que están listos para poner en práctica el acuerdo y mejorar el control y seguridad del SP y del pueblo de Guatemala.

Marco Antonio Villeda, ministro de Gobernación de Guatemala, afirmó que se trata de un día trascendental para la seguridad del país, pues la firma del acuerdo es histórica.

Dijo que este es un instrumento que marca un antes y un después en la forma en que los Estados pueden cooperar para fortalecer sus capacidades de seguridad, control e interacción institucional.

Agradeció a la Embajada de Estados Unidos por su confianza, visión y compromiso con Guatemala. Afirmó que se trata de una alianza estratégica construida sobre la base de la responsabilidad compartida, pues la seguridad requiere cooperación.

Añadió que el convenio es un mecanismo formal que permitirá reforzar los controles ya existentes, facilitar procesos fundamentales y modernizar la gestión de la información de los privados de libertad, al contar con datos más accesibles y precisos para la toma de decisiones.

El acuerdo reforzará los controles para verificar identidades de reos, reducir riesgos y garantizar que los registros sean fiables, con mayor orden interno y prevención de alteraciones.

