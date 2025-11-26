Ministro de Gobernación explica cómo trabaja con el FBI en caso de fuga en cárcel Fraijanes 2  

El 12 de octubre recién pasado, el Sistema Penitenciario (SP) informó en conferencia de prensa sobre la fuga de 20 integrantes del Barrio 18 de la cárcel Fraijanes 2.



En esa ocasión, el SP no dio mayores detalles sobre cómo se habría originado la fuga masiva y se limitó a indicar que tenía indicios, y que el caso estaba bajo investigación.



Tras la fuga, las autoridades han efectuado operativos y reportado la captura de cinco de los pandilleros; 15 aún están prófugos.

Este miércoles 26 de noviembre, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, indicó en conferencia de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura cuál es la función del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) en la pesquisa para tratar de ubicar a los integrantes del Barrio 18.

El funcionario añadió que la semana pasada llegó a Guatemala el grupo Vulcano del FBI, que apoya con el análisis de información y la estrategia para capturar a los 15 prófugos.



Resaltó que ese apoyo es una colaboración del Gobierno de Estados Unidos a partir de un requerimiento de Guatemala, conforme a un acuerdo suscrito desde el 2009 y reiterado en el 2025.

Indicó que estas personas tienen especialidad en investigación de pandillas y recapturas.



Explicó que el FBI colabora en planificación, análisis de información y estrategia; sin embargo, toda la operatividad corresponde exclusivamente a la Policía Nacional Civil, con apoyo de fiscales del Ministerio Público.

El ministro dijo que el FBI no realiza acciones de campo. Indicó que esperan tener más resultados y que los fugados regresen a estar bajo custodia del Sistema Penitenciario.

Cinco pandilleros han sido capturados; la última detención ocurrió el 20 de noviembre, cuando Ever Jhonatan Sinay Dionisio, alias Cartoon, cabecilla del Barrio 18, fue localizado en la aldea Las Anonas, San José Pinula.

Sinay fue ubicado en una vivienda situada a unos seis kilómetros del ingreso a la prisión. Según las pesquisas, recibió ayuda de familiares para ocultarse durante seis semanas.

