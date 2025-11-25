SP desconoce paradero de reo de la Granja Penal Canadá y explica qué indicios tiene

SP desconoce paradero de reo de la Granja Penal Canadá y explica qué indicios tiene

El Sistema Penitenciario informó que desconoce el paradero de un reo e investiga lo ocurrido en la Granja Penal Canadá.

Ingreso a la Granja Penal Canadá, en Escuintla. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Jorge Guillermo López, director del Sistema Penitenciario (SP), informó en conferencia de prensa este martes 25 de noviembre que la tarde del lunes, durante el conteo reglamentario en la Granja Penal Canadá, Escuintla, se percataron de la ausencia de un privado de libertad.

Según el director, se trata del reo Bernie Alexander Ixcamil Alvarenga, de 25 años, sindicado de promoción o estímulo a la drogadicción, hurto agravado y hurto en grado de tentativa.

López aseguró que el reo no pertenece a ninguna pandilla.

Indicó que, por ahora, técnicamente no es posible confirmar una evasión, puesto que los primeros indicios “no son creíbles”, por lo que se investiga.

Señaló que localizaron una escalera de madera sobre la malla electrificada, lo que no explica una posible evasión, pues esta es “imposible de violentar” sin sufrir una descarga eléctrica.

Recordó que la semana pasada un recluso intentó atravesar la malla y resultó electrocutado.

Para leer más: Reo muere electrocutado al intentar escapar por la malla electrificada en prisión de Escuintla

Agregó que hay indicios de que el reo esté en el interior de la prisión, por lo que se desarrolla un operativo a gran escala.

En octubre recién pasado, el SP reportó la fuga de 20 reos de la cárcel de Fraijanes 2. De los fugados, cinco han sido capturados tras operativos de las autoridades.

Con información de Juan Pablo Garrido

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

