SP desconoce paradero de reo de la Granja Penal Canadá y explica qué indicios tiene

Jorge Guillermo López, director del Sistema Penitenciario (SP), informó en conferencia de prensa este martes 25 de noviembre que la tarde del lunes, durante el conteo reglamentario en la Granja Penal Canadá, Escuintla, se percataron de la ausencia de un privado de libertad.

Según el director, se trata del reo Bernie Alexander Ixcamil Alvarenga, de 25 años, sindicado de promoción o estímulo a la drogadicción, hurto agravado y hurto en grado de tentativa.

López aseguró que el reo no pertenece a ninguna pandilla.

Indicó que, por ahora, técnicamente no es posible confirmar una evasión, puesto que los primeros indicios “no son creíbles”, por lo que se investiga.

Señaló que localizaron una escalera de madera sobre la malla electrificada, lo que no explica una posible evasión, pues esta es “imposible de violentar” sin sufrir una descarga eléctrica.

Recordó que la semana pasada un recluso intentó atravesar la malla y resultó electrocutado.

Agregó que hay indicios de que el reo esté en el interior de la prisión, por lo que se desarrolla un operativo a gran escala.

En octubre recién pasado, el SP reportó la fuga de 20 reos de la cárcel de Fraijanes 2. De los fugados, cinco han sido capturados tras operativos de las autoridades.

Con información de Juan Pablo Garrido