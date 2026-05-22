AMSA cerrará cuatro sábados el vertedero del kilómetro 22 por trabajos preventivos

Con la llegada de la temporada de lluvias, el vertedero controlado del kilómetro 22 de la ruta al Pacífico volverá a cerrar temporalmente algunos sábados por trabajos operativos y de mantenimiento, informó la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán (AMSA). Esta situación se ha repetido en los últimos dos años debido a problemas de maquinaria y complicaciones en la operación del sitio.

La medida se aplicará los sábados 23 y 30 de mayo, así como el 6 y 13 de junio. En esas fechas, el sitio permanecerá cerrado al público mientras se ejecutan labores operativas y técnicas que buscan prevenir inconvenientes y garantizar condiciones adecuadas para la disposición final de residuos sólidos.

Según AMSA, estas acciones forman parte de un plan preventivo y correctivo enfocado en mejorar la seguridad, eficiencia y responsabilidad en el manejo de desechos, además de priorizar la protección de la salud pública y del medioambiente en la cuenca del lago de Amatitlán.

Sin embargo, esta situación se repite durante la época lluviosa, como ha ocurrido en los últimos dos años, cuando la falta de maquinaria y las complicaciones operativas en el vertedero provocaron cierres temporales y limitaciones en la recepción de desechos.

La institución aclaró que el vertedero continuará operando con normalidad de lunes a viernes, de 7.30 a 16 horas, por lo que llamó a municipalidades, empresas recolectoras y vecinos a coordinar con anticipación las jornadas de recolección y traslado de basura durante las fechas de cierre temporal.

AMSA pidió la comprensión y colaboración de la población, e indicó que estas medidas permitirán fortalecer el servicio y responder de manera responsable a las necesidades ambientales y operativas del vertedero controlado del kilómetro 22, en Villa Nueva.

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