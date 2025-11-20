Capturan en San José Pinula a quinto pandillero fugado de la cárcel Fraijanes 2

Este jueves 20 de noviembre fue capturado el quinto pandillero reportado como fugado de la cárcel Fraijanes 2.

La aprehensión del sujeto se efectuó durante un operativo de la Policía Nacional Civil en aldea Las Anonas, San José Pinula.

La fuga del reo fue dada a conocer el 12 de octubre del 2025, cuando autoridades del Sistema Penitenciario informaron que al menos 20 pandilleros se habían escapado.

Según indicaron en esa ocasión, el escape de los pandilleros se habría dado en momentos distintos, pues durante una revisión se percataron que hacían falta los reos que cumplían penas por distintos delitos.

Se trata de cabecillas del Barrio 18, quienes enfrentaban condenas por diversos delitos como asesinato, extorsión y otros.

Hasta este 20 de noviembre, continúan prófugos al menos 15 pandilleros, pues según las autoridades del Ministerio de Gobernación ya han sido capturados cinco de los reos evadidos.

La identidad del reo capturado no ha sido revelada por las autoridades.

*Información en desarrollo

