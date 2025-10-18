“Little Strong”, el pandillero del Bario 18 recapturado que exigía hasta US$25 mil a comerciantes

Melcin Gabriel de León, alias "Little Strong", integrante de la clica Solo para Locos de la pandilla Barrio 18, fue recapturado este sábado 18 de octubre en Huehuetenango luego de haber escapado del centro penitenciario Fraijanes 2 junto con otros 19 internos, todos considerados de alta peligrosidad.

De León, condenado a 10 años de prisión inconmutables por el delito de extorsión, figuraba entre los más buscados tras la fuga masiva ocurrida ente el 8 y 10 de octubre pasados. Su reaprehensión ocurrió en una vivienda de lujo en Huehuetenango, donde se ocultaba junto con otro de los prófugos.

Según la investigación desarrollada por la Fiscalía contra el Delito de Extorsión, De León operaba en Champerico, Retalhuleu, donde exigía hasta US$25 mil (aproximadamente Q193 mil) a comerciantes locales. Las amenazas se dirigían a propietarios de pequeños y medianos negocios, quienes eran obligados a pagar para poder seguir operando en la zona sin ser atacados por la pandilla.

El MP asegura que la contundencia de las pruebas presentadas —que incluyeron grabaciones, mensajes y declaraciones de víctimas— permitió que el Tribunal de Sentencia Penal de Retalhuleu dictara una condena firme en su contra.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.



La Fiscalía detalla queDe León no era un extorsionador menor. Su capacidad para movilizar altas sumas de dinero lo posicionó como una figura relevante dentro de su estructura criminal. Además, su participación activa en la clica Solo para Locos, una de las facciones más violentas del Barrio 18, fue determinante para que las autoridades priorizaran su recaptura tras la evasión del penal.

La fuga de Fraijanes 2, considerada una de las más graves del sistema penitenciario en años recientes, reveló fallas estructurales en los controles internos y encendió alertas sobre el poder operativo que aún conservan ciertos reclusos, incluso estando en centros de detención de mediana y alta seguridad.

Esa fuga provocó una crisis política que condujo a la renuncia del ministro de Gobernación Francisco Jiménez, así como la de los viceministros Claudia Palencia y José Portillo.

Importancia de la recaptura

Tanto el MP como la Policía Nacional Civil (PNC) señalan que con la captura de Melcin Gabriel de León se logra neutralizar nuevamente a uno de los implicados en extorsiones en Retalhuleu.

Expertos coinciden en que el caso también subraya la necesidad de reforzar los controles penitenciarios y la importancia de mantener el seguimiento de perfiles delictivos reincidentes.