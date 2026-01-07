Juzgado liga a proceso a tres pandilleros del Barrio 18 recapturados tras fuga de Fraijanes 2

Tres pandilleros del Barrio 18 fueron ligados a proceso este miércoles 7 de enero por el delito de evasión, luego de haber sido recapturados tras fugarse de la cárcel de Fraijanes 2 en octubre del 2025.

Se trata de Melvin Gabriel de León, Marlon Manolo Martínez Sincuir y Nicolás Xanté Sis, sindicados por la posible comisión del delito de evasión.

El Ministerio Público (MP) les imputó los hechos durante la audiencia de este miércoles.

Los tres sindicados quedan ligados al proceso penal, al procedimiento correspondiente y a las reparaciones dignas solicitadas por la parte agraviada, en este caso, la Procuraduría General de la Nación (PGN).

La audiencia de primera declaración se llevó a cabo en el Juzgado Cuarto Penal, donde se presentó a los tres reos recapturados, quienes son integrantes activos del Barrio 18.

El 12 de octubre del 2025, al menos 20 pandilleros del Barrio 18 se fugaron del Centro de Detención Preventiva para Hombres Fraijanes 2, ubicado en el departamento de Guatemala. Esta fuga, considerada una de las más graves en la historia reciente del sistema penitenciario guatemalteco, puso en evidencia múltiples fallas en los controles de seguridad.

Según autoridades del Sistema Penitenciario, la evasión ocurrió de manera paulatina y sin que los custodios detectaran a tiempo la ausencia de los privados de libertad. Posteriormente, las investigaciones revelaron la posible participación de personal penitenciario y complicidad interna.

Desde la fuga, el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil han llevado a cabo decenas de allanamientos en distintos puntos del país para ubicar a los prófugos. Hasta finales de diciembre, solo seis de los 20 fugados habían sido recapturados, incluidos los tres ahora ligados a proceso.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

