Fuga de Fraijanes 2: Mujeres ligadas a proceso por encubrimiento propio por resguardar a “Cartoon”

Magda Elizabeth Camey Cordero, de 39 años, y Violeta Marilú Sinay Calderón, de 32, quedaron ligadas a proceso penal por encubrimiento propio luego de ser arrestadas durante el operativo que permitió la recaptura de Ever Jonathan Sinay Dionisio, alias “Cartoon”. La audiencia se llevó a cabo este viernes 21 de noviembre en los Juzgados de Paz de San José Pinula.

Las dos mujeres fueron detenidas en una casa ubicada en la aldea Las Anonas, zona 2 de San José Pinula, donde el pandillero permaneció escondido por seis semanas después de fugarse de la cárcel Fraijanes 2. Según las autoridades, el inmueble funcionaba como punto de resguardo para evitar su recaptura.

Señalamientos del Ministerio Público

De acuerdo con la investigación preliminar, Magda y Violeta habrían colaborado activamente para mantener al fugitivo fuera del control penitenciario. Entre las diligencias se detalla que restringían el acceso a extraños, abastecían al pandillero y alertaban sobre posibles operativos.

La jueza de Paz otorgó cuatro meses al Ministerio Público para continuar la investigación. La audiencia de etapa intermedia quedó programada para el 24 de marzo de 2026, mientras que ambas mujeres enfrentarán el proceso judicial por encubrimiento propio.

Situación legal de “Cartoon”

Ese mismo día, las autoridades recapturaron a Sinay Dionisio, considerado uno de los “ranfleros” del Barrio 18. El pandillero está pendiente de la audiencia de primera declaración, que podría efectuarse en el Juzgado Cuarto Penal, dependiendo de la remisión del expediente.

La madrugada del 21 de noviembre, un juzgado de turno informó a “Cartoon” los motivos de su detención. El implicado cumple condenas por asesinato, extorsión, asociación ilícita y otros delitos, y fue ubicado a pocos kilómetros del ingreso a la prisión de donde se fugó.

Fuga de Fraijanes 2: recapturas en curso

Las detenciones de Magda y Violeta se suman al avance en las investigaciones de la fuga de 20 reos de Fraijanes 2. Con la recaptura de “Cartoon” son cinco los reclusos localizados, incluyendo a “Black Demon”, “Little Strong”, “Spectro/Monstruo” y “El Brown”.

Las autoridades mantienen operativos para ubicar a los prófugos restantes con apoyo de autoridades del Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés).

