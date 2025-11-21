Fuga en cárcel Fraijanes 2: juzgado le hace saber los motivos de su captura al “Cartoon”, cabecilla del Barrio 18

La madrugada de este viernes 21 de noviembre, el Juzgado de Turno le hizo saber los motivos de su captura a Ever Jhonatan Sinay Dionisio, alias "Cartoon", quien fue detenido en San José Pinula el jueves, tras haberse fugado de la cárcel Fraijanes 2.

La audiencia de primera declaración está programada para el transcurso de este viernes, aún sin horario definido, ya que se solicitará el expediente al Juzgado Cuarto Penal, donde se lleva el proceso.

Es posible que dicho juzgado se niegue a remitir el expediente y que en esa instancia se programe la audiencia de primera declaración del cabecilla del Barrio 18.

En el caso de las mujeres que fueron capturadas con "Cartoon", su audiencia de primera declaración será en los Juzgados de Paz de San José Pinula. Están señaladas de encubrimiento propio.

Sinay es el quinto reo capturado de los 20 que evadieron Fraijanes 2 entre el 8 y el 11 de octubre pasados.

El pandillero fue localizado en una vivienda situada a unos seis kilómetros del ingreso a la prisión. Según las pesquisas, recibió ayuda de familiares para ocultarse durante seis semanas, informaron las autoridades el 20 de noviembre.

Pendientes de primera declaración

En el Juzgado Cuarto Penal también está pendiente la audiencia de primera declaración de Melcin Gabriel De León, alias "Little Strong"; Marlon Manolo Martínez Sincuir, alias "Spectro" o "Mounstro", y Nicolás Xantes Sis, alias "El Brown".

En dos ocasiones se ha reprogramado la diligencia; actualmente, según la agenda, será el 5 de diciembre, y deben comparecer por videoconferencia.

De los cinco recapturados tras la fuga de Fraijanes 2, solo Byron Eduardo Fajardo Revolorio, de 40 años, conocido como "Black Demon", ya fue ligado a proceso por evasión.

