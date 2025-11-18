¿Quién era el Smok, pandillero del Barrio 18, ultimado en la zona 1?

Walter Alfredo Mérida Fuentes, de 45 años, alias Smok, fue capturado en nueve ocasiones por la Policía Nacional Civil (PNC): cuatro veces por robo, tres por tenencia de droga, una por portación ilegal de arma de fuego y la más reciente por extorsión.

El 18 de marzo pasado, la PNC detuvo a Mérida durante un operativo en el bulevar Liberación de la zona 13, aunque luego recuperó su libertad por orden de un juez. Las investigaciones revelan que Smok era miembro de la clica Imperial Gangsters (IGS), del Barrio 18, y operador de Rudy Augusto Ortiz Morales, alias Smoking, uno de los 20 reos fugados de la cárcel Fraijanes 2.

Este martes 18 de noviembre, alias Smok fue asesinado en la 18 calle 15-69 de la zona 1 capitalina. Las autoridades siguen dos líneas de investigación.

Según testigos, Mérida estaba asaltando sobre la 18 calle cuando un sujeto le disparó.

“Manifiestan curiosos del lugar que el hoy fallecido se encontraba asaltando en el lugar y, de repente, un individuo a bordo de una motocicleta desenfundó un arma de fuego y lo atacó”, detalla el informe.

La segunda línea de investigación vincula el ataque con una posible pugna entre el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, que mantiene el control territorial en esa zona, según los investigadores.

¿Dónde opera la clica IGS del Barrio 18?

Smok pertenecía a una clica que opera en la zona 5 capitalina, según la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda).

Un análisis de Dipanda identifica como cabecilla de la clica Imperial Gangsters (IGS) a Ortiz, alias Smoking, quien se ha fugado dos veces de la prisión Fraijanes 2. La primera fue en agosto de 2022 y fue recapturado en febrero pasado en México. La segunda evasión ocurrió entre el 8 y el 11 de octubre del 2025, según el Ministerio Público, junto a otros 19 cabecillas del Barrio 18.

La clica IGS opera en las colonias Arrivillaga, La Limonada, La Palmita, Abril, 15 de Agosto, El Edén, El Esfuerzo, Ferrocarrilera, Santo Domingo, Lourdes 1 y Lourdes 2.

Subcabecillas de la clica IGS: