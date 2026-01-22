“Durman” y “Tuctuquero” son ligados a proceso por terrorismo y asesinato de agente de la PNC

En una audiencia de primera declaración realizada por videoconferencia, el Juzgado de Turno resolvió ligar a proceso penal a Néstor Alejandro Isaí Pérez Miranda, alias Durman, y Edwin Fernando Xol Raymundo, alias Tuctuquero, presuntos integrantes del Barrio 18, señalados de participar en uno de los múltiples ataques armados contra la PNC ocurridos el 18 de enero del 2026.

Ambos enfrentarán investigación por los delitos de asesinato en grado de tentativa, terrorismo y asociación ilícita. Además, Xol Raymundo será investigado por posesión para el consumo, debido a que al momento de su captura se le incautó una bolsa con marihuana.

La audiencia de etapa intermedia fue programada para el 6 de mayo en el Juzgado Noveno de Primera Instancia Penal.

Captura tras ataque armado

La detención se llevó a cabo en la colonia Santa Fe, zona 13, tras un ataque en el que fue herido un agente de la PNC. Los sindicados fueron interceptados junto a dos menores de edad, quienes fueron remitidos a un juzgado especializado en adolescentes en conflicto con la ley penal.

Durante el operativo, las fuerzas de seguridad les decomisaron dos armas de fuego, una de las cuales tenía reporte de robo del 2020, así como una camioneta y un mototaxi.

Durante la diligencia, Xol declaró que se encontraba trabajando en su mototaxi cuando Pérez Miranda abordó el vehículo. Alegó que fue amenazado y obligado a conducir tras el ataque. Sin embargo, la jueza determinó que su relato no coincidía con los indicios presentados por el Ministerio Público.

Ambos permanecerán en prisión preventiva. Pérez Miranda fue enviado al Preventivo para Varones de la zona 18 y Xol Raymundo al Centro de Rehabilitación Pavoncito.

Ataques coordinados por cabecilla

Según la investigación del MP, los ataques armados fueron coordinados por Aldo Dupié Ochoa Mejía, alias el Lobo, identificado como cabecilla del Barrio 18. Los hechos habrían sido ordenados como represalia por la falta de privilegios en la cárcel Renovación I.

Los sindicados podrían enfrentar hasta cinco delitos, incluidos asesinato en grado de tentativa, terrorismo, asociación ilícita, sedición y portación ilegal de arma de fuego.

Estado de sitio tras motines y ataques

El ataque que implicó a Pérez Miranda y Xol Raymundo fue parte de una serie de atentados ocurridos el domingo 18 de enero, en los que murieron diez agentes y resultaron heridos al menos diez más. Como respuesta, el presidente Bernardo Arévalo decretó estado de sitio por 30 días.

