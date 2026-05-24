Hombre es capturado por el crimen de su amigo y por utilizar documentos de la víctima para solicitar créditos bancarios

Investigadores de España localizaron en Guatemala a un hombre de 23 años, acusado por la muerte de uno de sus amigos y de posteriormente engañar a entidades bancarias para acceder a créditos a nombre de la víctima.

El detenido fue identificado como Antonio Solís Figueroa y fue detenido en la aldea Shishin, de Gualán, departamento de Zacapa, el pasado jueves 21 de mayo, según el reporte de la Policía Nacional Civil (PNC).

Sobre Solís Figueroa pesa una orden de captura emitida en España por el delito de homicidio, por lo que investigadores solicitaron apoyo de las fuerzas de seguridad de Guatemala para conseguir su detención.

La víctima, cuya identidad no ha sido revelada, desapareció el 18 de agosto del año pasado, siendo localizado sin vida el 23 de agosto, según detalles compartidos por las autoridades.

Pero la amistad que Solís Figueroa mantenía con la víctima le permitió contar con la información suficiente para engañar a la madre del fallecido, tomando el teléfono de la víctima para hacerse pasar por él.

El sospechoso también aprovechó los días previos a que el cuerpo fuera localizado para viajar a Guatemala para tomar los documentos de identificación del fallecido, para luego, mediante engaños, solicitar créditos bancarios a su nombre.

La cifra que presuntamente el detenido habría sustraído de entidades bancarias a nombre del fallecido, asciende a aproximadamente 12 mil euros, aproximadamente Q106 mil.

La investigación permitió rastrear al detenido de España a Guatemala donde permaneció evadiendo a la justicia por medio año, logrando esta semana su captura con fines de extradición al país europeo, para que enfrente a la justicia bajo una acusación de homicidio.