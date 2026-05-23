Mujer es capturada ocho años después de la muerte de su esposo jordano

Una mujer acusada por el crimen de su esposo, de nacionalidad jordana, fue capturada en la zona 13 capitalina por agentes de la Interpol.

La captura se realizó en las oficinas del Instituto Guatemalteco de Migración, en la zona 13 capitalina, donde agentes de la Interpol capturaron a Gladis “N”, de 40 años, quien arribó al país en un vuelo que transportaba a personas deportadas de Estados Unidos.

Según las investigaciones, el 9 de septiembre del 2017 ocurrió un accidente doméstico en una vivienda ubicada en el cantón Victoria, en Malacatán, San Marcos. En esa ocasión se reportó que un hombre de 37 años, de nacionalidad jordana, había sufrido un accidente.

Al llegar al lugar, los socorristas constataron que el hombre había fallecido por un fuerte golpe en la cabeza. El fallecido era esposo de la mujer capturada, quien en esa ocasión afirmó que este había sufrido un accidente mientras podaba varias plantas en el patio de su casa.

Según indicó, el hombre habría resbalado y caído sobre unas piedras, con las que se golpeó la cabeza, lo que le causó la muerte. Para respaldar su versión, Gladis presentó un certificado médico extendido por un médico que llegó a la vivienda y confirmó el fallecimiento del hombre.

Deportada de Estados Unidos capturada por crimen de su esposo jordano



En las oficinas de Migración ubicadas en la Fuerza Aérea Guatemalteca, zona 13, policías de #INTERPOL capturaron a Gladis “N” de 40 años, quien arribó en un vuelo de deportados procedente de Estados Unidos. pic.twitter.com/hi1nvPq6RM — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) May 23, 2026

Sin embargo, algunas discrepancias en su versión de los hechos hicieron que las autoridades abrieran un expediente de investigación. Bajo los indicios presentados por el Ministerio Público (MP) y las certificaciones del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), un juez consideró oportuno emitir la orden de captura por los delitos de parricidio y obstaculización a la acción penal.

Ante las investigaciones, la sospechosa huyó hacia Estados Unidos, donde permaneció prófuga hasta hace algunos días, cuando fue capturada y deportada por permanecer de manera ilegal en ese país.

Al tener conocimiento de su deportación, las autoridades fueron notificadas y llevaron a cabo la captura al momento de su arribo al país.

Otras capturas

Según el reporte de la Policía Nacional Civil (PNC), en las últimas 24 horas han sido capturadas 139 personas en todo el país, acusadas de diversos delitos. También se reportó el decomiso de 19 armas de fuego.

Asimismo, se reportó que fueron consignadas 157 motocicletas por carecer de la documentación respectiva, por reporte de robo y también fueron consignados 34 vehículos.