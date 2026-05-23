PNC recibe denuncia de robo tras un supuesto allanamiento orquestado por policías y personal del MP

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PNC recibe denuncia de robo tras un supuesto allanamiento orquestado por policías y personal del MP

El reporte da cuenta que los supuestos agentes tras allanar un domicilio en Fraijanes habrían robado un reloj valorado en Q20 mil.

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Un exoficial de la PNC fue declarado culpable por encubrir a implicado de una red de explotación sexual de mujeres extranjeras, informó la fiscalía. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Las autoridades investigan las acciones de los supuestos agentes policiales.. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Un supuesto allanamiento a una residencia registrado este miércoles en un sector de Fraijanes, dejó un robo, según el reporte de una denuncia recibida por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

La denuncia da cuenta que cuando un hombre se encontraba desayunando junto a su mamá, observaron que a su domicilio ingresaron tres hombres vestidos como agentes de la PNC, fuertemente armados; mientras que otro portaba ropa con distintivos del Ministerio Público (MP).

El hombre explica que cuando se acercó a hablar con los presuntos agentes, estos utilizaron la fuerza y amenazas verbales, indicando que venían por él, por estar presuntamente invadiendo una propiedad.

El hombre detalló que por la crudeza del suceso su progenitora se desmayó, lo que agravó todavía más la situación, ya que los supuestos agentes parecían estar decididos a llevárselo.

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Tras él explicar que no es el dueño de la propiedad, pero que la ocupa de manera legal por tener un contrato de arrendamiento, los uniformados recibieron comunicación con personas externas.

La instrucción fue allanar el domicilio en busca de drogas y dinero en efectivo, situación que duró algunos minutos mientras el arrendatario del domicilio no podía observar la inspección.

Luego se le advirtió que debía de abandonar la propiedad porque existía una orden de desalojo, haciendo que los agentes se retiraran del domicilio que quedó totalmente desordenado, según el reporte.

Pero los presuntos agentes que allanaron la propiedad habrían sustraído un reloj valorado en Q20 mil y una tolva de municiones valorada en Q700, según el reporte del denunciante.

Las autoridades se encuentran investigando el caso, para determinar si se trata de agentes que abusaron del cargo para cometer un crimen, o si se trata de particulares que consiguieron ropa similar a la de las autoridades que sería utilizada para delinquir.

ESCRITO POR:

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

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