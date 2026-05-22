Guatemala blinda frontera con Honduras tras ataques armados contra policías y civiles que dejan 24 muertos

El Ministerio de Gobernación informó este viernes 22 de mayo que la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército de Guatemala reforzaron la seguridad en la frontera con Honduras, luego de dos ataques armados ocurridos en ese país que dejaron por lo menos 24 muertos, entre ellos cinco agentes policiales.

Marco Antonio Villeda, ministro de Gobernación, indicó a periodistas que las fuerzas de seguridad mantienen monitoreo permanente en los puntos fronterizos y coordinación con autoridades hondureñas para evitar el ingreso a Guatemala de los responsables de los hechos criminales.

“Hemos tenido constante monitoreo de la situación y nos hemos comunicado con autoridades del vecino país para ver cómo está la situación de la frontera. Hemos enviado varios contingentes de la Policía Nacional Civil para apoyar en la frontera y evitar que estas personas que atentaron contra la Policía de Honduras se trasladen a territorio nacional. También hemos contado con el apoyo del Ejército de Guatemala”, afirmó Villeda.

El funcionario añadió que las acciones de seguridad se concentran en sectores limítrofes de Izabal y Chiquimula, donde se incrementaron patrullajes y controles vehiculares.

Jorge Aguilar Chinchilla, vocero de la PNC, confirmó que existe coordinación con la Policía Nacional de Honduras y que se mantiene un esquema de vigilancia en los principales puntos fronterizos.

“La Policía Nacional Civil mantiene un esquema de seguridad ciudadana en puntos fronterizos con Honduras, en sectores de Izabal y Chiquimula. Hay una estrecha comunicación con la Policía Nacional de Honduras, así como coordinación luego de los hechos criminales que ocurrieron en ese país”, explicó Aguilar Chinchilla.

El portavoz agregó que este viernes fueron detenidos dos ciudadanos hondureños heridos de bala en un hospital de Puerto Barrios, Izabal, quienes son investigados por su presunta vinculación con el ataque armado en el que murieron cinco policías hondureños.

“En seguimiento al ataque armado suscitado en Honduras, policías de la comisaría 61 localizaron a dos personas en un hospital de Puerto Barrios. Ingresaron con heridas de bala y son procedentes de la aldea Corinto, Honduras”, publicó la PNC en sus cuentas oficiales.

La institución añadió que ambos permanecen bajo custodia mientras se desarrollan las investigaciones y las coordinaciones con autoridades hondureñas para establecer si tienen relación con el ataque.

Los detenidos fueron identificados como José Guardado Herrera, de 21 años, y Eli Naún Guerra, de 44, quienes permanecen bajo vigilancia policial en Izabal.

Según las autoridades guatemaltecas, el despliegue conjunto busca proteger a las comunidades fronterizas y reforzar el control en los pasos limítrofes para impedir el ingreso de integrantes de estructuras criminales que operan en el área.

El Ejército de Guatemala informó, por medio de redes sociales, que mantiene operaciones de seguridad y vigilancia en sectores fronterizos como parte de la Operación Cinturón de Fuego.

La institución castrense indicó que las unidades militares desarrollan patrullajes terrestres, puestos de control y reconocimientos en distintos puntos de la línea fronteriza para prevenir actividades ilícitas y fortalecer la seguridad exterior del país.

Las acciones de seguridad se producen después de la emboscada ocurrida en el sector de Corinto, Honduras, donde cinco agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) fueron privados de libertad y posteriormente asesinados en una zona montañosa, cuando intentaban capturar a un presunto narcotraficante.

El ataque coincidió con otra masacre registrada el jueves en el departamento hondureño de Colón, en el Caribe de ese país, donde hombres armados con uniformes policiales asesinaron a por lo menos 20 trabajadores de una finca de palma africana.

Las autoridades hondureñas investigan ambos hechos, ocurridos en regiones afectadas por el narcotráfico y disputas entre estructuras criminales.

Con información de EFE

El Ejército de Guatemala en coordinación con las fuerzas de seguridad civil, continúa desarrollando operaciones de seguridad y vigilancia en sectores fronterizos con la República de Honduras, como parte de la Operación Cinturón de Fuego, con el objetivo de fortalecer la seguridad… pic.twitter.com/4GICY79RBX — Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) May 22, 2026

#PNC mantiene patrullajes interinstitucionales en la frontera con Honduras



En la aldea Champas Corrientes II, línea fronteriza con Guatemala y Honduras, la #PNC y el Ejército de Guatemala, realizan constantes patrullajes para mantener el control territorial. pic.twitter.com/Ds2Q4Y1zwE — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) May 22, 2026

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