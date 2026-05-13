Hombre finge su secuestro para exigir Q80 mil a su familia y termina preso en Huehuetenango

Un hombre de 44 años fingió haber sido secuestrado para exigir Q80 mil a su propia familia en El Paternal, La Democracia, Huehuetenango, pero fue capturado junto a otro implicado durante un operativo de la Policía Nacional Civil (PNC).

Las autoridades identificaron a los detenidos como Rafael “N”, de 44 años, y Neftalí “N”, 18, quienes fueron sorprendidos en el lugar donde supuestamente se pagaría el rescate para liberar a la presunta víctima.

Según la investigación policial, el caso comenzó durante la madrugada de este miércoles 13 de mayo, cuando Rafael salió de su vivienda, aproximadamente a las 3.00 horas, a bordo de un mototaxi con placas M-524BRN y dijo a sus familiares que realizaría un viaje.

Familia denunció desaparición

Horas después, los familiares reportaron a la PNC que no lograban comunicarse con Rafael y denunciaron su desaparición. Posteriormente, el hijo del hombre recibió llamadas telefónicas en las que un supuesto secuestrador exigía Q80 mil para liberarlo.

Tras la denuncia, agentes de la comisaría 43 coordinaron un operativo estratégico para ubicar a los responsables y evitar la entrega del dinero.

La supuesta víctima hacía las llamadas

Durante el operativo, los investigadores descubrieron que el propio Rafael fingía estar secuestrado y presuntamente utilizaba un teléfono celular para hacer las llamadas de extorsión a sus familiares.

Fingió secuestro para exigir Q.80 mil a su propia familia; PNC captura a dos implicados en el hecho



"Víctima" y supuesto secuestrador detenidos



Dos hombres que fingieron un secuestro para exigir Q.80 mil a familiares de la supuesta víctima, en aldea El Paternal, La Democracia pic.twitter.com/wt1DqNeJj4 — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) May 14, 2026

La PNC indicó que Neftalí “N” simulaba ser el negociador del supuesto secuestro y participaba en las exigencias del dinero.

Ambos fueron detenidos en el punto donde esperaban recibir el pago.

Las autoridades localizaron además el mototaxi utilizado por Rafael abandonado en un sector de la aldea Camojallito, en el mismo municipio.

De acuerdo con la PNC, el vehículo habría sido dejado en ese lugar para reforzar la versión del supuesto secuestro.

De acuerdo a las investigaciones, Rafael “N”, salió de su vivienda a las 3:00 de la madrugada a bordo del mototaxi placas M-524BRN, indicando que realizaría un viaje. Horas después, familiares reportaron su desaparición ante la PNC al no lograr comunicación con él. pic.twitter.com/VHpHFEgBbL — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) May 14, 2026

Los investigadores señalaron que Rafael se encontraba en estado normal al momento de ser localizado y portaba el teléfono celular que habría utilizado para la supuesta negociación con su familia.

PNC coordinó operativo estratégico

La captura se logró luego de que la Policía activara protocolos de investigación y seguimiento tras la denuncia presentada por los familiares.

El caso quedó bajo investigación para determinar posibles delitos relacionados con simulación de secuestro y extorsión.

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