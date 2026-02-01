Ligado a proceso por tres delitos alias “Bufón”, reo fugado de Fraijanes 2 y cabecilla del Barrio 18

Carlos Agustín Reyes Popol, alias Bufón o Joker, uno de los reos que se fugó de la cárcel Fraijanes 2 en octubre de 2025, fue ligado a proceso penal este domingo 1 de febrero por los delitos de evasión, trata de personas en la modalidad de reclutamiento y portación ilegal de armas de uso exclusivo de las fuerzas de seguridad, informaron fuentes judiciales.

La resolución fue emitida por el juzgado que conoce el caso, el cual otorgó al Ministerio Público un plazo de dos meses y 25 días para ampliar la investigación. La audiencia de etapa intermedia será fijada de acuerdo con la agenda del Juzgado Cuarto Penal, encargado del expediente.

Reyes Popol fue recapturado el pasado 30 de enero en San Pedro Ayampuc, tras un operativo coordinado entre la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) y la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de Pandillas (Dipanda) de la Policía Nacional Civil.

De acuerdo con los informes policiales, el detenido es señalado como cabecilla de la clica Solo Raperos. Durante el operativo de recaptura, las fuerzas de seguridad incautaron armas de fuego de alto poder, tolvas y municiones, las cuales serán analizadas como parte de la investigación en curso. Las autoridades mantienen bajo investigación la posible vinculación de Reyes Popol con estructuras criminales dedicadas a extorsiones, narcomenudeo y otros delitos, así como con hechos violentos contra personal del Sistema Penitenciario.

