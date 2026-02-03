Un testigo, una llamada y una visita un día antes de la fuga en Fraijanes 2: esto revelan los nuevos hallazgos

Documentos a los que tuvo acceso Prensa Libre demuestran los ingresos y salidas de la cárcel Fraijanes 2 entre el 8 y el 11 de octubre del 2025, fechas en que posiblemente se fugaron los 20 cabecillas del Barrio 18.

La mañana del 12 de octubre del 2025, las autoridades del Sistema Penitenciario (SP) informaron que, luego de una requisa en el centro carcelario Fraijanes 2, se determinó que 20 reos catalogados como de alta peligrosidad se habían fugado.

La diligencia para determinar quiénes evadieron los controles de seguridad tardó casi 24 horas, indicaron entonces las autoridades del Ministerio de Gobernación (Mingob).

Cinco días después, el Ministerio Público (MP) brindó una conferencia de prensa e informó que la fuga habría ocurrido entre el 8 y el 11 de octubre del 2025.

Prensa Libre tuvo acceso a parte del libro de control de la cárcel Fraijanes 2. Las hojas 18 y 21 consignan los ingresos y salidas del personal del SP de esa prisión y de otros reos trasladados.

En ese libro falta una hoja que detalla quiénes ingresaron y salieron del penal; las páginas 19 y 20 habrían sido arrancadas, aseguró un testigo al MP.

Uno de los documentos establece que el 8 de octubre ingresaron al menos 697 agentes de la Policía Nacional Civil, acompañados de fiscales del MP, para efectuar una requisa.

Esa diligencia fue encabezada por la Fiscalía contra el Delito de Extorsión, según las actas del MP y del SP. Durante esa requisa incautaron dinero en efectivo y no se detectó la ausencia de reos.

“Al finalizar la diligencia se procede a ingresar a los privados de libertad uno por uno a su respectivo sector, realizando el respectivo conteo, cuadrando la totalidad de 256 privados de libertad dentro de los sectores”, indica el informe de la policía.

Fotografía tomada durante la requisa del 8 de octubre del 2025, el Ministerio Público y la PNC no detectaron la ausencia de reos. Ese día contaron a 256 privados de libertad y decomisaron Q16 mil 955 en efectivo a Julio César Tagual, Ever López, Darwin Danilo González y Wilfredo Leónidas Hernández Barrio. (Foto Prensa Libre: PNC).

La requisa concluyó a las 9.40 horas y a las 10.15 ingresaron a Fraijanes 2 Walter David Ramos, inspector general del SP; Marlon Oswaldo Marroquín, de seguridad, y Julio César Flores Contreras. Los tres se retiraron 10 minutos más tarde.

A las 11.55 ingresó Obdulio Rodas Hernández, de la Procuraduría de los Derechos Humanos, quien preguntó por la requisa y solicitó copia del acta. Se retiró a las 12 horas.

A las 18.25 horas ingresó el dentista particular Álvaro Antonio Figueroa para realizarle un “chequeo” al privado de libertad Ángel Aroldo Cu Mejicanos, segundo al mando de la Rueda del Barrio 18 y operador financiero de la pandilla. Figueroa se retiró del penal a las 19.15 horas “sin ninguna novedad”.

El 9 de octubre del 2025, a las 4.40 horas, ingresó un vehículo con placas O-461 OCC, conducido por Edwin Cruz Godoy, acompañado de Ariel Flores, comandante élite del SP. Ambos trasladaron al Hospital Roosevelt al reo José Ángel Ic Morales. El vehículo oficial era custodiado por la unidad Gua 13211. Ic Morales, alias Little Gasper, tiene 38 años y es uno de los 27 integrantes de la Rueda del Barrio 18.

La siguiente hoja fue arrancada de ese libro de control, y las cámaras dentro del penal dejaron de funcionar, detallan las pesquisas. Las imágenes recuperadas por el equipo de video forense son de octubre del 2023.

En una conferencia de prensa el 17 de octubre del 2025, Marylin Solange Castillo, encargada de la Fiscalía de Delitos Administrativos del MP, indicó que hay cámaras dentro de Fraijanes 2, pero estas fueron manipuladas, lo que ha dificultado la investigación.

“Hubiera sido más fácil investigar si se tuvieran esos sistemas de seguridad; pero, obviamente, si está involucrado el personal del Sistema Penitenciario, así como otras personas, no íbamos a tener acceso a las grabaciones”, expresó Castillo.

¿Qué pasó un día antes de la requisa donde detectaron la fuga?

La hoja 21 detalla que el 10 de octubre del 2025, a las 18.08 horas, el entonces director del SP, Ludin Astolfo Godínez, llegó a Fraijanes 2 acompañado de 49 agentes del SP.

“Siendo las 18.08 se presentó el señor Joselino Arcos, encargado del grupo Élite, a cargo de 49 elementos, quienes vienen a prestarle seguridad al director general del SP, quien viene a hablar con varios PPL –Privados de Libertad– en la dirección de este centro penal”, describe el libro de control.

El testigo indicó al MP que Godínez llegó a hablar con los cabecillas del Barrio 18 y se retiró a las 19.25 horas.

A las 23.05 horas, un reo salió del penal por orden del Juzgado Primero Pluripersonal de Ejecución Penal de Guatemala.

Una llamada inusual a la directora de Fraijanes 2

Víctor Arnoldo Alveño Barco fungía como subdirector del grupo B del Centro de Detención para Hombres Fraijanes 2 y estuvo de turno del 4 al 11 de octubre del 2025, semana en que se habrían fugado los reos.

El 8 de octubre, durante la requisa liderada por el MP, Alveño firmó las actas MP001-2025-42322 del ente investigador y la 09-2025 del Ministerio de Gobernación, en las que hacía constar que todos los reos estaban “cuadrados”, detalla el documento del Mingob.

La directora del grupo A de Fraijanes 2 tomaría el turno del 11 al 18 de octubre, pero el viernes por la noche, un día antes de ingresar, recibió una llamada de Godínez.

La funcionaria afirmó que Godínez le habría informado que llegaría el sábado a la cárcel y que quería ver a Melcin Gabriel de León, alias Little Strong.

Esa llamada se habría dado después de que Godínez visitara Fraijanes 2 con 49 guardias del SP, según las pesquisas.

La directora llegó al penal y le pidió a Alveño que ubicara a Little Strong, pero él respondió que no estaba y luego la habría amenazado para que no denunciara la evasión. La funcionaria llamó al Mingob para informar que un cabecilla del Barrio 18 se había fugado de Fraijanes 2, y horas más tarde se inició la requisa donde se evidenció la fuga de 20 privados de libertad.

Por esa evasión, se giraron órdenes de captura contra Godínez, exdirector del SP; Alveño Barco, exsubdirector de Fraijanes 2; y Eladio Antonio Ramos Ramírez, exalcaide de la prisión, por los delitos de incumplimiento de deberes y cooperación en la evasión.

También se emitieron órdenes de captura contra Francisco Jiménez, exministro de Gobernación, por los delitos de incumplimiento de deberes y cooperación en la evasión, y contra Claudia del Rosario Palencia Morales, exviceministra de Antinarcóticos, por los delitos de usurpación de funciones y cooperación en la evasión.

Alveño fue capturado el 17 de octubre y ligado a proceso penal el 4 de noviembre. El exsubdirector había dicho que todos los reos estaban en el penal hasta el 8 de octubre, cuando se realizó la requisa, pero dijo desconocer qué ocurrió en el operativo de tres días después.

Denuncia contra funcionarios del SP que visitaron la cárcel

El 12 de noviembre, el diputado José Chic informó que presentó una denuncia contra Marlon Hernández, subdirector operativo del SP, y Walter Rodas, inspector general del régimen penitenciario, por su posible participación en la fuga de los 20 reos de Fraijanes 2.

Hernández aparece en el libro de control e ingresó al penal el 8 de octubre del 2025, después de la requisa realizada por el MP.

¿Qué pasó con los 20 reos fugados de Fraijanes 2?

Han pasado 16 semanas desde que se reportó la fuga del penal ubicado en Fraijanes, Guatemala. Las autoridades han capturado a ocho de los 20 cabecillas. El último detenido fue Carlos Agustín Reyes Popol, conocidio como Bufón o Joker, en San Pedro Ayampuc.

Para ubicar a los fugados, el Mingob pidió ayuda a la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés).

La cartera del Interior explicó que el FBI no participa en los allanamientos contra pandilleros del Barrio 18, sino que apoya con tecnología y análisis de información a la PNC.