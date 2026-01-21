SP detalla daños en dos áreas de la cárcel Renovación 1, remodelada hace 14 meses

Catorce meses después de su inauguración, el centro de máxima seguridad Renovación 1, ubicado en Escuintla y con un costo de Q4.5 millones, fue parcialmente destruido durante un motín encabezado por cabecillas del Barrio 18. Esta sería la segunda ocasión en que dicho penal sufre daños desde su entrada en funcionamiento.

De acuerdo con el Sistema Penitenciario (SP), fueron dos las áreas afectadas durante los motines del 17 y 18 de enero pasado.

Los primeros destrozos en Renovación 1 se registraron en las celdas de los reclusos; esas paredes habían sido reforzadas durante la remodelación efectuada en el 2024. “En esta área abrieron boquetes y botaron puertas”, indicó el SP.

Posteriormente, los reos avanzaron hacia las oficinas y dormitorios de los guardias, sector que había sido separado de las celdas durante las obras. Esas construcciones, tipo galera y con techos de lámina, fueron incendiadas por los pandilleros.

La intervención de las fuerzas de seguridad evitó que los internos continuaran su avance hacia el área siguiente, donde se encuentran el centro de monitoreo y los controles de acceso y salida del penal.

El Ministerio de Gobernación anunció, el 5 de noviembre del 2024, que Renovación 1 había sido equipada con tecnología moderna: escáneres corporales y de objetos, verificador electrónico de identidad, detector de metales y circuito cerrado de cámaras de vigilancia. “Esa parte no sufrió daños, no llegaron hasta ahí”, aseguró el SP.

Agregó que esos tres espacios fueron remozados dentro de la prisión, con un costo de Q4 millones 530 mil. De ese monto, Q3 millones 175 mil se invirtieron en infraestructura y nuevas edificaciones, y Q1 millón 355 mil en equipo tecnológico y mobiliario.

Primer daño a Renovación 1

El 31 de julio del 2025, fueron trasladados 10 cabecillas de las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha al centro Renovación 1. Un día después, los reos de ambas agrupaciones iniciaron un motín que causó daños a la infraestructura.

El Ministerio de Gobernación evaluó las afectaciones y determinó que la reparación tendría un costo aproximado de Q1.5 millones.