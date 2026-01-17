Tensión en cárceles: reportan incendio en Renovación 1 y posibles motines en Fraijanes, Cantel y Zona 18

Los Bomberos Voluntarios informaron que este sábado 17 de enero movilizaron diferentes unidades en calidad de prevención hacia varios centros carcelarios, donde fueron alertados sobre alteraciones del orden dentro de las prisiones.

De acuerdo con esa institución, uno de los incidentes se reportó en la cárcel Renovación 1, en Escuintla, a donde se desplazaron ambulancias y una motobomba de la 14 Compañía.

También se movilizaron unidades al Preventivo para Hombres de la zona 18, donde ya se mantiene un puesto de comando con ambulancias.

En el centro carcelario de Fraijanes, la 69 Compañía de Bomberos Voluntarios mantiene unidades tipo ambulancia en el lugar.

Según medios locales de Escuintla, personas privadas de libertad habrían provocado un incendio dentro de la cárcel Renovación 1. Además, se reportaron disturbios en ese centro penal.

De manera preliminar, se indicó que varios guardias del Sistema Penitenciario (SP) estarían retenidos por internos vinculados a pandillas.

Videos difundidos en redes sociales muestran una columna de humo que emana desde el interior del penal.

Extraoficialmente se ha mencionado que podrían ocurrir motines en otras prisiones, aunque esa información no ha sido confirmada por las autoridades.

Se consultó al SP si tiene información sobre los posibles motines, pero aún se espera respuesta.

También se alerta de posible motín en la cárcel de Cantel, en Quetzaltenango.

Para leer más: Sin uniformes, pero con aire acondicionado y tenis nuevos: los privilegios que evidenció una requisa en Renovación 1

Renovación 1

Preventivo de la zona 18

Mingob dice que trabaja para retomar el control

El Ministerio de Gobernación (Mingob) informa en un comunicado que las alteraciones registradas en los centros penitenciarios de Fraijanes 2, Renovación 1 y el Sector 11 del Centro Preventivo de la zona 18 “son una reacción directa a las decisiones firmes de este ministerio de retirar privilegios a líderes de estructuras criminales y de no acceder a sus presiones ni exigencias”.

“Estas acciones son consecuencia de una política clara: en Guatemala no se negocia con terroristas ni con el crimen organizado, tampoco se tolera que grupos que han sembrado violencia pretendan imponer sus condiciones”, afirma.

Indica que las fuerzas de seguridad civil, con el apoyo del Ejército, mantienen control perimetral total y se ejecutan, de manera prioritaria, coordinada y contundente, los protocolos operativos para restaurar plenamente el orden, proteger al personal y garantizar la seguridad de las áreas circundantes.

“Desde el primer momento se activaron los procedimientos institucionales correspondientes para resguardar la integridad de todos los involucrados y asegurar que la situación sea atendida con profesionalismo, firmeza y en el marco de la seguridad democrática”, asegura.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.