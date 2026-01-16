Guardia penitenciario es sorprendido con un revólver que entregaría a reos de la cárcel de Pavón

Un guardia del Sistema Penitenciario fue capturado este 16 de enero cuando supuestamente recibía un revólver que, según las investigaciones, entregaría a cabecillas de la mara Salvatrucha, recluidos en la Granja de Rehabilitación Pavón, en Fraijanes.

Arma, municiones y tolva

El detenido fue identificado como Ceslo “N”, de 33 años, quien fue interceptado por agentes de la comisaría 11 en la 18 calle y 2a avenida, zona 3. Fue sorprendido en el momento en que una mujer le entregaba un revólver sin marca visible.

Durante la requisa, los policías le incautaron:

Un revólver sin marca visible

sin marca visible 30 municiones

Dos paquetes de municiones envueltos con cinta adhesiva

envueltos con cinta adhesiva Una tolva para arma semiautomática

Las unidades operativas de la PNC presumen que el armamento tenía como destino a integrantes de la estructura criminal recluidos en Pavón, extremo que continúa bajo investigación.

Requisa reciente en Pavón deja armas y bebidas alcohólicas incautadas

Este hallazgo se suma a una requisa realizada en el mismo centro carcelario, donde se descubrió una caleta subterránea con objetos prohibidos. Entre lo incautado, se reportaron:

Una granada

Dos armas de fuego

Docenas de celulares

Radiocomunicadores

Una antena satelital

Cajas de cerveza y otras bebidas alcohólicas

En una requisa reciente efectuada en el Centro Carcelario Pavón, Fraijanes, la Comisaría 13, en coordinación con el Sistema Penitenciario, reportó la localización de dos armas de fuego, por lo que se coordinó con fiscales para las diligencias correspondientes.

Estas acciones forman parte de los operativos de orden y control implementados, según autoridades, para recuperar el control en los centros de detención del país.

