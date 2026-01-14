Reos de Pavón tenían una caleta con cajas de cerveza, intercomunicadores y una antena satelital

El Sistema Penitenciario efectuó este miércoles 14 de enero una requisa en la Granja de Rehabilitación Pavón, ubicada en el complejo carcelario de Fraijanes. La acción estuvo a cargo de la Fuerza Élite del Sistema Penitenciario y contó con el respaldo de la Policía Nacional Civil (PNC), con la participación de más de 600 agentes.

Esta intervención forma parte del plan permanente de orden y control implementado en los centros carcelarios, según detalló el director general del Sistema Penitenciario, Jorge López Dellachiessa.

Hallazgos: caleta bajo tierra y objetos prohibidos

De manera preliminar, las autoridades reportaron la incautación de docenas de celulares, una antena satelital, un arma de fuego, municiones, una granada, radiocomunicadores y diversas bebidas alcohólicas. Además, se descubrió una caleta subterránea, con varios metros de profundidad, donde los privados de libertad ocultaban principalmente cajas de cerveza.

Este hallazgo se suma a una requisa anterior —realizada hace menos de una semana— en la que también se localizaron bebidas alcohólicas y dispositivos móviles dentro del mismo recinto carcelario.

El descubrimiento de una caleta en el subsuelo de la cárcel, diseñada para almacenar ilícitos de esta magnitud, evidencia no solo la falta de supervisión sistemática, sino la posible complicidad de personal interno. La presencia de tecnología avanzada, como una antena satelital, sugiere la existencia de estructuras criminales organizadas que operan desde el interior de los penales.

Vista general del operativo en Pavón, que incluyó más de 600 agentes de seguridad. (Foto: Prensa Libre, Sistema Penitenciario de Guatemala).

El hallazgo de una granada y un arma de fuego es especialmente alarmante, ya que implica un riesgo directo para la seguridad del personal penitenciario, reclusos y visitantes.

Objetos incautados (hasta ahora):

Docenas de teléfonos celulares

Una granada

Un arma de fuego

Municiones

Radiocomunicadores

Una antena satelital

Varias cajas de cerveza

Otras bebidas alcohólicas

Objetos ilícitos no especificados

Las autoridades aseguraron que estos operativos continuarán como parte de su estrategia para recuperar el control de los centros de detención. Por el momento, no se ha precisado el total de cajas de cerveza ni la cantidad exacta de objetos decomisados.

La diligencia continúa en desarrollo.

