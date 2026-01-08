Armas y municiones: SP informa de hallazgos en requisa en la Granja de Rehabilitación Pavón

Autoridades del Sistema Penitenciario (SP) informaron sobre una requisa efectuada en la Granja de Rehabilitación Pavón, en Fraijanes.

Jorge López Dellachiessa, director general del SP, explicó que recibieron una denuncia en la que se indicaba que un privado de libertad extorsionaba a una persona mediante el uso de un celular.

A raíz de esta información, se ordenó la requisa en la referida prisión.

López detalló que durante el operativo incautaron dos armas de fuego, municiones, dos tolvas, 13 tarjetas SIM y 10 teléfonos celulares.

Agregó que el reo señalado como responsable de la extorsión y el que tenía en su poder las armas fueron aislados y puestos a disposición de la justicia.

Indicó que el SP da seguimiento a las denuncias con el fin de combatir las extorsiones.

