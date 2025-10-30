Así es el video donde un reo de Pavón mostró lujos y privilegios prohibidos, por los que ahora enfrentará un nuevo proceso

Un video difundido en redes sociales causó indignación de guatemaltecos al mostrar a un reo transmitiendo en vivo desde su celda en la cárcel de Pavón, exhibiendo lujos y privilegios que están prohibidos por el Sistema Penitenciario. La grabación, según investigaciones preliminares, se habría realizado la noche del martes 28 de octubre.

En el video se pueden ver objetos y condiciones completamente ajenas al régimen carcelario, incluyendo fajos de dinero, cuatro teléfonos celulares, dos armas de fuego, latas de cerveza, botellas de licor y aparatos electrónicos con cargadores. Este hecho reaviva las críticas sobre la corrupción y el poco control en los centros penitenciarios de Guatemala.

El reo que aparece en el video fue identificado como Mario René Gálvez Ponce, de 28 años, quien ya fue puesto a disposición de las autoridades para un nuevo proceso. Tras la difusión de la grabación, las autoridades incautaron todos los objetos que se muestran en la transmisión.

El video no solo exhibe los objetos prohibidos, sino que también refleja las condiciones privilegiadas en las que se mueve el recluso, sentado con comodidad y sin mostrar preocupación por las reglas del centro penitenciario. La grabación evidencia un desafío directo a la autoridad del sistema.

Especialistas en seguridad señalan que este tipo de transmisiones muestran la corrupción y el poco control dentro de las cárceles, donde algunos internos gozan de privilegios que los demás privados de libertad no tienen.

El video también revela el desconocimiento o indiferencia del reo hacia las normas, un comportamiento que puede estar relacionado con alteraciones de salud mental por el encierro, como ansiedad o desconexión de la realidad, sumado al consumo de alcohol que se observa en la grabación.

Analistas coinciden en que este tipo de videos no son hechos aislados, y que podrían existir otros reos que hayan mostrado privilegios similares en plataformas digitales, exponiendo más deficiencias en el control del sistema penitenciario guatemalteco.

Finalmente, la grabación resalta la necesidad de una reforma integral del sistema carcelario, ya que mientras no se implementen cambios profundos, los privilegios y el incumplimiento de normas seguirán siendo visibles para todos a través de transmisiones como esta.