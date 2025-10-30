Reo recluido en cárcel Pavón por homicidio transmitió en vivo en TikTok y el SP dice que lo aisló

El Sistema Penitenciario (SP) informó que, en seguimiento a un video difundido en la red social TikTok, fue identificado el privado de libertad Mario René Gálvez Ponce, de 28 años, quien fue aislado de inmediato y puesto a disposición de las autoridades.

Añadió que, por instrucciones del director general en funciones, Mario Pacay, se efectuó una requisa en el área 5B de la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón, en Fraijanes, luego de que Gálvez Ponce transmitiera en vivo desde el interior del centro carcelario.

“Durante el operativo, ejecutado por agentes élite y guardias penitenciarios del centro, se incautaron dinero en efectivo, cuatro teléfonos celulares, dos armas de fuego, latas de cerveza, botellas de licor, aparatos eléctricos y cargadores”, agregó la institución.

Además, el SP identificó a dos privados de libertad que serán puestos a disposición de las autoridades competentes para la imputación de nuevos delitos.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que los dos reclusos, quienes portaban armas de fuego, un celular y dinero, fueron nuevamente puestos a disposición de un juzgado, por parte de agentes de la Comisaría 13 que atendieron el llamado del personal del SP.

Le puede interesar: Caso por la fuga de 20 reos de Fraijanes 2 fue declarado bajo reserva, señala el MP

Se trata de José Luis Osoy Hernández, de 32 años, condenado por posesión de material pornográfico de personas menores de edad, comercialización o difusión, desde el 31 de julio del 2018; y de Mario René Gálvez Ponce, de 28, recluido por el delito de homicidio desde el 3 de julio del 2021.

A Osoy Hernández se le incautaron dos pistolas, varias tolvas y Q25 mil, mientras que a Gálvez Ponce se le decomisó un celular.

La requisa fue realizada por el SP tras la transmisión en vivo efectuada por uno de los reclusos desde el interior del centro carcelario, añadió la PNC.

Para leer más: “Aquí venimos a relajarnos”: investigan a reos que transmitieron por TikTok desde cárcel en Zacapa

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.